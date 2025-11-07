Система, тествана в Украйна: Откри ли НАТО "лекарството" срещу руските дронове? (ВИДЕО)

Полша и Румъния разгръщат нова оръжейна система за защита срещу руски дронове след поредицата от нахлувания във въздушното пространство на НАТО през последните месеци, които разкриха уязвимостите на Алианса и поставиха Европа в състояние на тревога. Американската система Merops, която е достатъчно малка, за да се побере в багажника на средно голям пикап, може да идентифицира дронове и да се приближава към тях, като използва изкуствен интелект за навигация, когато сателитните и електронните комуникации са заглушени.

Освен че ще бъде разположена в Полша и Румъния, Merops ще бъде използвана и от Дания, съобщиха военни представители на НАТО пред Associated Press. Това е част от мерките за укрепване на отбраната на източния фланг на Алианса.

Още: Марк Рюте в Румъния: Военното присъствие на САЩ в Европа остава значително

Целта: Путин да не си и помисля за пробиване на източната граница на НАТО

Целта е границата с Русия да бъде толкова добре подсигурена по отношение на въоръжение, че силите на диктатора Владимир Путин да бъдат възпрепятствани да помислят за преминаването ѝ от Норвегия на север до Турция на юг.

Необходимостта от такава технология стана остра, след като около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство в началото на септември. По-късно Румъния се сблъска с нахлуване на руски безпилотни самолети, а дронове временно затвориха летища в Копенхаген, Мюнхен, Берлин, Брюксел и още градове в Европа. Имаше и наблюдения в близост до военни бази в Белгия и Дания.

Макар че произходът на дроновете невинаги може да бъде проследен до Русия или свързан с войната ѝ в Украйна, спешната необходимост от укрепване на отбраната е очевидна. Продължителна битка с дронове или пълномащабна война, както в Украйна, би изчерпала запасите на Запада и ограничените количества ракети.

Снимка: iStock

"Тази система ни осигурява много точно откриване", казва полковник Марк Маклелан, който е помощник-началник на щаба по операциите в Съюзническото сухопътно командване на НАТО. „Тя е в състояние да се прицелва в дроновете и да ги сваля, и то на ниска цена... Това е много по-евтино, отколкото да излезе във въздуха F-35, за да ги свали с ракета".

Още: Срещу евтините руски дронове: Има ли НАТО отговор?

Птица, самолет или дрон?

Дроновете летят ниско и бавно, което ги прави трудни за засичане от радарните системи, калибрирани за откриване на високоскоростни ракети. Те могат да бъдат объркани с птици или самолети. Системата Merops, според представители на НАТО, помага да се запълнят тези пропуски.

Merops "по принцип изстрелва дронове срещу дронове", казва Маклелан, като или стреля директно по вражеския безпилотен апарат, или информацията от системата може да бъде предадена на сухопътните или въздушните сили, за да могат те да го свалят.

Системата дава на командирите "определено време, за да могат да оценят заплахата и да решат – да стрелят или да не стрелят", обяснява бригаден генерал Томас Лоуин, заместник-началник на щаба на НАТО за сухопътните сили. Merops може да се използва както за защита на критична инфраструктура като летища, така и за маневри на въоръжените сили в зона на бойни действия, добавя той, цитиран от Associated Press.

Още: ЕС и НАТО работят по план, който ще отключи тежкото въоръжение в Европа при война с Русия

Бившият главен изпълнителен директор на Google Ерик Шмид е инвестирал в Merops.

Голямата картина

Руските набези фокусираха вниманието на Европа, подчертавайки необходимостта от нови средства за защита срещу бързо развиваща се форма на война. Системата Merops е една от многото, от които европейските въоръжени сили ще се нуждаят, за да наклонят везните в полза на НАТО в евентуална война с дронове.

Снимка: iStock

Европейските компании в момента разработват нови технологии, включително системи за борба с дронове като Merops и противодронови ракети. Страните от Европейския съюз се споразумяха да работят заедно за създаването на "стена срещу дронове" на източната граница на блока: Стената от дронове на ЕС влезе в блатото: Спорове и оръжия (ВИДЕО).

Военните лидери на САЩ в Европа също се застъпват за създаването на Източна линия за възпиране - многослойна зона за отбрана по границата на НАТО.

Генералът, командващ американската армия в Европа и Африка, и ръководител на Съюзническото сухопътно командване на НАТО Крис Донахю заяви през юли, че иска да създаде мрежа от сензори и система за командване и контрол, която ще работи с почти всеки наличен хардуер, позволявайки системите да се заменят, когато бъдат актуализирани или остареят.

Още: "ГУГИ": Русия шпионира НАТО от потънал преди десетилетия ферибот, сочи мащабно разследване на немски журналисти

Русия има наборна военна служба и голяма армия, което означава, че разполага с повече сили, които могат да бъдат незабавно разположени по границите й, отколкото НАТО. Алиансът трябва да изгради отбранителни системи, които да компенсират това изоставане в човешките ресурси, като използва технологичните си възможности, смята Донахю.

Merops е първата фаза от изграждането на тези отбранителни системи. Лоулин прогнозира, че този процес ще отнеме от 2 до 5 години.

Още: Военен министър от ЕС към Путин: Ракета към Брюксел? Ще изтрием Москва от лицето на Земята

Merops е използвана успешно в Украйна

Нарушенията на въздушното пространство на ЕС и НАТО с дронове и нестабилността на източния фланг на Алианса са резултат от войната на Русия в Украйна, подпалена от диктатора Владимир Путин през февруари 2022 г. Тя се превърна в изпитателен полигон за разработването на дронове, превръщайки бойното поле в зона за тестване на нови технологии, които сега намират приложение и в други части на Европа. Системата Merops е избрана, защото е била използвана успешно в Украйна.

Снимка: iStock

Дроновете се развиват бързо и всеки нов тип изисква различен отговор - предизвикателството е да се идентифицира заплахата и почти веднага да се измисли как да се атакува, смята бригаден генерал Закариас Ернандес, заместник-началник на щаба по планиране в Съюзническото сухопътно командване на НАТО. Това изисква изключително бързи производствени цикли – от разработката до разполагане на бойното поле в рамките на седмици.

Още: Официално: Американски войници си тръгват от Румъния, но не всички

Междувременно Русия също произвежда масово атакуващи дронове, оборудвайки ги с камери, реактивни двигатели и усъвършенствани антени против заглушаване. Тя също е била принудена да се адаптира, както призна самият Путин в началото на октомври. Говорейки за първоначалните неуспехи на военните в Украйна, той публично призна, че „имаше цели области, в които нашите познания просто не съществуваха“, но заяви, че Москва вече е в състояние да внедри по-модерна технология „в рамките на няколко дни“.

Украйна, НАТО и Русия са в игра на технологична котка и мишка, смятат служители на Алианса.

Още: "Буревестник" лети само на думи, вторият "Орешник" също е пълна нула: Путин само си губи времето да плаши НАТО