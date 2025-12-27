7 новогодишни традиции от цял свят, с които да привлечете късмет

Хората по цял свят имат собствени традиции, понякога чудати, понякога наистина забележителни. Целта на всички тези различни ритуали е да донесат благополучие, щастие, пари, любов или късмет. Днес ще ви представим някои новогодишни традиции, които хората в различни държави спазват, вярвайки, че именно те ще предначертаят новата година.

Дания

Дания цяла година събират чинии, които на 31 декември да изпочупят пред входната врата на своите близки и приятели. Те вярват, че това прави приятелството по-силно, така че целта е да се счупят колкото може повече чинии.

Шотландия

Шотландците пък вярват в "първата стъпка" - суеверието, че първият човек, който влезе в дома през новата година, ще диктува техния курс за годината. За най-много носещ късмет се счита тъмнокос мъж, който носи със себе си въглен, парче хляб, монета и питие, символизиращи топлина, храна, финансов просперитет и добро настроение.

Испания

В Испания е прието в полунощ да изядат точно 12 зърна грозде, като гаранция, че през всичките 12 месеца през следващата година щастието ще им бъде верен спътник.

САЩ

В САЩ, по-точно южните щати, имат още един обичай, свързан с новогодишната нощ и това е консумацията на грах и зеленчуци като първите храни на Нова година. Зърната представляват късмет, просперитет и богатството. Както сочи суеверието, човек трябва да изяде 12 зърна, за да ознаменува специално всеки месец от годината.

Бразилия

В Бразилия се смята, че прескачането на седем вълни, докато часовникът удря в полунощ, носи късмет. Според суеверието човек трябва да се изправи лице в лице с вълните и да си пожелае нещо на всяка прескочена вълна. Бразилците също обичат да носят бяло в новогодишната нощ.

Филипини

Във Филипините си рисуват точки в навечерието на Нова година и консумират храни с кръгла форма, защото приличат на монети и по този начин символизират просперитет и богатство. Филипинците обичат също да скачат високо в полунощ - както повелява суеверието, това ще ги направи по-високи.

Колумбия

Една от най-милите новогодишни традиции, която може да се окаже най-важна за някои тази година, се практикува от колумбийците и включва вземане на празен куфар и разхождане с него около блока. Според суеверието това ще доведе до година, изпълнена с пътувания.