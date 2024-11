Русия ще загуби в Украйна при истинско желание от страна на Запада: Примери (ОБЗОР - ВИДЕО)

На фона на валящите новини и анализи как нещата за Украйна във войната с Русия вървят към лош изход за Киев, два много ярки военни примера категорично доказват старата максима: Ако има желание, има начин.

Първи пример – обезсилването на Руския черноморски флот. Флотът не успя да изпълни 75% от стратегическите си задачи във войната в Украйна, твърди Павел Лакийчук, ръководител на програмите за сигурност на украинския аналитичен център "Стратегия XXI". Не става въпрос за една причина, довела до тази картина, но повечето причини са свързани с успешните методи на противодействие от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), добави Лакийчук.

За какви стратегически задачи говорим? Пълна блокада на крайбрежието на Украйна, поддръжка на руските сухопътни сили, провеждане на мащабна десантна операция като част от руската офанзива (в началото на войната се считаше, че заплахата от руски десант на Одеса е много голяма) и нанасяне на ракетни удари по стратегически цели дълбоко на украинска територия. Най-големият провал беше блокадата – в Черно море търговията през украински пристанища и най-вече Одеса върви без да е нужно "руско разрешение". Украинският експерт напомни, че провалите на Руския черноморски флот са стрували поста командващ на звена на флота на двама души, както и беше освободен и командващият целия флот: Шойгу обяви новия командир на руския Черноморски флот (СНИМКА)

Сега Украйна има противокорабни ракети, а над 50% от всички плавателни съдове на Руския черноморски и балтийски флот, които бяха ангажирани за войната в Украйна, вече са унищожени, подчерта Лакийчук. Ситуацията всъщност е комична – най-важната задача на Руския черноморски флот в момента е да се опази сам себе си.

Вторият пример – операция "Курск". Тази операция добре показва какво може украинската армия, когато води военни действия на терен, на който не трябва да защитава от тотално разрушаване с руски бомби украински градове. Специално внимание на операцията посвещава в свой материал Business Insider. Основно заключение – ВСУ успява да удържа, като прилага най-съвременни тактически решения за целта: отстъпва, когато е необходимо и атакува, когато е най-изгодно, като не позволява на руската армия да си върне нещо ключово. В материала е споделено мнение на експерти и главното в него е – сега за руснаците идват най-трудното в Курска област. Всъщност, и до днес не е абсолютно ясно колко точно украински войници участват в операцията. Ако някой още вярва на руското военно министерство, към днешна дата са убити и ранени 28 600 украински войници. Приемем ли, че тези данни са близко до истината, веднага възниква въпросът – щом е така и при всички руски твърдения (а и западни) колко недокомплект има в украинската армия, как така при толкова военни жертви украинската армия още удържа най-важното, което завзе в Курска област – град Суджа да речем?

Точно случващото се в Курска област всъщност е добра новина за украинската армия и във воденето на военни действия у дома. Загубата на територия не бива да се превръща в трагедия – това позволява след това, на тази вече загубена територия, в бъдеще украинското военно командване да избира как да води военни действия. Друг е въпросът ще се възползва ли от възможността, коментира Уилям Алберк, военен експерт от Stimson Center. Вече многократно и публично Володимир Зеленски коментира, че с операция "Курск" е показал на западните партньори на Украйна, че Русия не само не е неуязвима, а е и доста незащитена и потенциалът ѝ за победа е надценен, стига да има решителни действия навреме.

По темата с Курска област и трупащите се данни, че там биват дислоцирани все повече севернокорейски войници (пред Съвета за сигурност на ООН вчера американският представител посочи числото 8000 до момента), украинският президент Володимир Зеленски каза в интервю за южнокорейската телевизия KBS, че Украйна скоро официално ще поиска директна военна помощ от Южна Корея – ПВО системи, артилерия, боеприпаси и други оръжия. Редица южнокорейски медии вече съобщиха, че съвсем скоро вероятно Сеул ще прати мониторингова група специалисти в Украйна.

Никакво замразяване на войната, никакви нови Мински споразумения и никакво встъпване на Украйна в НАТО. Демилитаризация и денацификация – това е планът на Путинова Русия за Украйна според казаното от руския представител в Съвета за сигурност на ООН Василий Небензя. Той директно обяви – това, което се променя, е размерът на територията, която "остава на киевския режим": Небензя пак не се свени: Безсрамна лъжа е, че севернокорейци са на фронта срещу Украйна

Небензя повтори и чутовната глупост, че украинският президент Володимир Зеленски даже изнудвал света с ядрени оръжия – защото все повече се изнервял. Украйна не разполага с ядрени оръжия, а Русия досега тази година два пъти проведе ядрени учения. Диктаторът Владимир Путин не пропуска всеки изгоден според него момент да заплашва именно с най-страшното оръжие, известно на човечеството: Путин: Използването на ядрени оръжия е крайна, изключителна мярка (ВИДЕО)

Russian Permanent Representative to the UN Nebenzya said that Ukraine is "blackmailing the world with nuclear weapons"



Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Познатото махало на интензивността на бойните действия в Украйна пак се залюля в посока нагоре. Общо 170 бойни сблъсъка е имало по целия фронт в Украйна (данните не отразяват случващото се в Курска област) за денонощието на 31 октомври. Това е с 25 повече на дневна база. Има известно намаление на хвърлените от руснаците управляеми авиационни бомби – 108 за денонощието, както и на броя артилерийски обстрели – малко над 4200, сочат данните на сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление пак е Кураховското – 60 руски пехотни атаки са спрени там. Още 5 атаки е имало в спомагателното Времеевско направление, от юг. 35 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление – там украинският генщаб сочи, че най-голяма руска активност има при Лисовка, засега най-близкия район с руски позиции до Покровск. 21 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление, още 15 са станали факт в Купянското направление – други направления с двуцифрен брой руски пехотни атаки няма.

(КАРТА) По украински данни руските военни части са успели да превземат и Новоукраинка, Времеевско направление, с което контролират цялата линия Шахтьорск – Новоукраинка - Богоявленка. С това линията на боеве се измества по-близо до Курахово от юг, засега на малко над 15-тина километра. За самото Курахово украинският телеграм канал "Офицер+" коментира, че идват нови руски войници, но и че от север Кураховският язовир пречи на руснаците да атакуват градчето директно – "има много да го заобикалят". (КАРТА) Всички пътища водят към Курахово, обобщава каналът, визирайки и руските усилия от юг, от Времеевското направление – заедно с украинския военен Станислав Осман, част от батальона "Айдар", и този украински източник съобщава за множество руски опити за атака с мотоциклети във Времеевското направление. Осман добавя, че село Кураховка е де факто под руски контрол и следващата позиция от изток на Курахово, която украинците трябва да защитават, е Волченка.

(КАРТА) Засега в Покровското направление най-големият руски напредък в района на Селидово е при Вишнево, точно на югоизток от самия град. Украинската отбрана там се държи засега, уверява "Офицер+". Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, обаче се хвали как руските части заели няколко позиции в горски местности южно от Вишнево. Като цяло каналът повтаря колко велик руски успех е превземането на Селидово и отчита руски напредък тук-там по позиции в Покровското направление, без да дава геолокализирани видеокадри за потвърждение – но има и украински данни за лек руски напредък на север от Гродовка, което съвпада в общи линии с казаното от "Рибар".

(КАРТА) Отново по украински данни руснаците са успели да достигнат до източния бряг на река Оскол при Крухляковка, Купянското направление. Там има мост, до село Сенково, което е на западния бряг – но мостът е разрушен. Украинският телеграм канал "Офицер+" коментира, че основната непосредствена цел на руската армия е да прекъсне украинската логистика между Купянск и село Борова – с превземането още на Першотравнево и подсигуряването на района при Синковка (8-9 километра североизточно от Купянск). Руското настъпление е съсредоточено в доста тесни участъци на фронта в Купянското направление и украинската армия трябва да отговори със съответните маневри, за да ги провали, добавя каналът в краткия си анализ. Какво цели руското военно командване в това направление като най-непосредствена задача, както и в Лиманското и ролята на Борова, припомнете си: Плановете за победа: Факторите кой ще има успех в Украйна (ОБЗОР – ВИДЕО)

"Няма съществени промени в бойната обстановка в курското направление. На всички участъци от фронта има относително затишие". Това е основното от обзора на "Рибар" за Курска област – показателно как руснаците там са в безизходица. Каналът добавя, че в областта лошото време все повече влияе на военните операции.

В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отново дава препратки към руски военнопропагандни телеграм канали като този на Святослав Голиков, инструктор на главно затворническите отряди "Щурм Z" - става въпрос за публикации и сигнали как все по-често руските командири пращат пак в атака вече ранени руски войници, дори когато става въпрос за по-тежки състояния. Тази практика – ранените да се държат изолирани до фронта, а не да бъдат пращани в болница, е устойчива, въпреки спорадичните реакции на руските власти да бъде спирана когато се разшуми твърде много, коментират от ISW.

Общо 48 дрона клас "Шахед" е изстреляла Руската федерация по цели в Украйна тази нощ. Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 31, още 14 са приземени с електронно заглушаване. Останалите три дрона са полетели към Беларус. Свалена е и една руска ракета Х-59/69 от общо три изстреляни от руснаците тази нощ.

Същевременно руското военно министерство съобщава за 83 свалени дрона над руска територия и в Крим. Най-много са в Курска област – 36, в Брянска област са 20, 12 са свалени в Крим, 8 във Воронежка област, 4 над Орловска област и 3 над Белгородска област. Снощи имаше информация за украинска атака с дронове на 1500 километра от границата, в Башкирия – срещу петролна рафинерия, като още тогава руското военно министерство свали за 40 свалени дрона за час и половина над Русия: Мощна украинска атака с дронове срещу руска република (ВИДЕО)