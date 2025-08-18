Русия твърди, че е спряла "терористична атака" срещу Кримския мост - директно обвини Украйна (ВИДЕО)

Федералната служба за сигурност на Русия (ФСБ) обяви на 18 август, че е предотвратила терористична атака срещу Кримския мост. Твърдението е, че се е подготвяла от украинските специални служби, според пресцентъра на ФСБ. "Това е вторият опит на украинските специални служби от началото на 2025 г. да използват кола с експлозиви, за да саботират моста", пише контролираната от Кремъл информационна агенция ТАСС, хвърляйки вината върху Украйна.

Вижте ВИДЕО тук.

Какво твърди ФСБ за предотвратената терористична атака?

Руски служители на ФСБ са идентифицирали и обезвредили Chevrolet Volt, съдържащ мощно импровизирано взривно устройство, гласи иформацията на службите. Според руския военнопропаганден Telegram канал "Рибар", поддържан от бившия говорител на военното министерство Михаил Звинчук, става въпрос за 320-килограмов експлозив.

Колата е пристигнала в Русия от Украйна, преминавайки през няколко държави - пресякла е руско-грузинската граница на международния контролно-пропускателен пункт "Верхни Ларс" в Северна Осетия. В Краснодарския край колата е трябвало да бъде предадена на друг шофьор, който да я кара по Кримския мост. Шофьорът е трябвало да се превърне в "неволен самоубиец, когото киевският режим е планирал да използва", твърди ТАСС, позовавайки се на службите.

Лицата, участвали в доставката на колите в Русия, са задържани. Вече се води наказателно дело.

Снимка: принтскрийн

Реакцията на властите в Русия

Инсталираният от руските власти "губернатор" на анексирания Крим Сергей Аксьонов благодари на служителите на ФСБ, които са предотвратили терористичната атака.

Очевидно, Русия опитва да използва този случай, за да обвини Украйна, че уж прекъсва преговорите за мир. Този извод може да се направи от изказване в тази посока на специалния пратеник на руското външно министерство по "престъпленията на киевския режим" Родион Мирошник. Това е отлично изпипана тактика на Кремъл и е била използвана и в други случаи.

Русия вече си изпати с Кримския мост

През юни тази година украинските специални служби взривиха подводната част на една от подпорите на Кримския мост. Според съобщението тогава мостът е бил вкаран "в аварийно състояние", въпреки че при експлозията не се е срутил. Операцията е била подготвяна в продължение на няколко месеца и е осъществена без жертви сред местното население: Украинците удариха основите на Кримския мост: Нова уникална операция, подготвяна с месеци (ВИДЕО).

В същия ден последва и второ нападение: Втора атака по Кримския мост за един ден: взривове, дим и руска паника (ВИДЕО).

Още преди това мостът беше обект на масирана атака два пъти по време на войната. Различни украински официални лица десетки пъти са обявявали как тяхна цел е връщането на Крим и унищожаването на Кримския мост, който е незаконно съоръжение и свързва континенталната част на Руската федерация с анексирания полуостров: 200 кг взрив: Военен експерт обясни как е ударен Кримският мост.