Русия твърди, че е свалила украинска ракета над Севастопол

Няма нанесени щети или жертви в резултат на нападението, се казва в изявлението на Михаил Развожаев. Според данни в социалните мрежи, става въпрос за френска ракета SCALP.

‼️🇷🇺🇺🇦Rocket shot down over the sea near Sevastopol Governor Razvozhaev: According to preliminary information, a missile was shot down over the water area.According to information from the Sevastopol rescue service, no damage to the infrastructure was recorded. pic.twitter.com/bKmNqJRZO0