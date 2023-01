Руска офанзива изглежда тръгва в Запорожието, бивш ДНР министър не вижда шансове за успех

Гиркин коментира, че е възможно в началото да има ограничен руски успех, да бъдат превзети няколко малки града, но голям пробив не вижда как ще стане. Украинските резерви в района са готови, те не бяха отклонени да се бият за Бахмут и ще направят контраатака. Затова предвиждам свирепа, дълга битка без решителен стратегически успех, пише той. И критикува, че руска атака в Запорожието можеше да е по-успешна в началото на войната, когато отбранителната линия на украинците била разкъсана.

Girkin claims that Russians began moving forward in the Zaporizhzhia direction, this is echoed by other Russian sources announcing "It began!" throughout today. Afaik no official statements by the Ukrainian side. Girkin does not believe that this advance will have success. pic.twitter.com/59yym7hXy0 — Dmitri (@wartranslated) January 20, 2023

Появи се и видео, при това от руски източник - Grey Zone, който е близък до ЧВК Вагнер, което показва руска пехотна атака в Запорожието - поне 50 руски войници, заедно с 3 танка Т-72 и поне един БТР. Украинската артилерия обаче ги прави на пух и прах.

As Wagner's GREY ZONE comments, the infantry is advancing practically in an open field. No support with armoured vehicles was provided and the infantry was left to their own devices. pic.twitter.com/ecvbcdMz7Q — Dmitri (@wartranslated) January 20, 2023

Във вечерната сводка на Генералния украински щаб има информация, че руснаците се активизират в Запорожката област. Обявена е забрана за преминаване на контролно-пропускателни пунктове около град Мелитопол, казват украинците. Накратко се посочва, че руснаците провеждат офанзивни действия по Бахмут, Авдеевка и Запорожската ос. Именно за Авдеевка има информация от украински източници, че днес (20 януари) е имало масирана руска пехотна атака, завършила неуспешно и с много жертви. Единият от източниците обещава да опита да качи кадри по-късно в социалните мрежи - засега там се намират само по-стари видеа на бойни действия:

Video of marines from Ukraine’s 36th Marine Brigade of an SPG-9 on a pick up truck engaging Russian soldiers in the Avdiivka area. https://t.co/XeyvtmJLs0 pic.twitter.com/gLWNZu1emO — Rob Lee (@RALee85) January 16, 2023

Има обаче и слухове, че американците са посъветвали Киев да помисли за оттегляне от Бахмут в случай на опасност градът да бъде обкръжен.

