По думите й 2-3 или 10 милиона китайски войници е това, което е нужно на Русия, за да се справи с руските партизани в граничната с Украйна Белгородска област.

"Don't dismiss two or three million Chinese soldiers. That's what is needed now. I look at Belgorod region and think how much we lack a Chinese people's liberation army." - propagandist Skabeyeva. pic.twitter.com/8ceMSkxmi1