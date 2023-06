Руските доброволци в Белгород: Руското население може да намери закрила в Украйна, отваряме хуманитарен коридор

„Путинските военни продължават хаотичния обстрел на района на Белгород. В опит да удари нашите сили, врагът засипва населените места с огън, въпреки цивилните загуби. Имайки предвид заплахата за цивилното население, ние се споразумяхме с украинското командване да отворим хуманитарни коридори за жителите на Белгород, които страдат от обстрела на армията на режима (путинския режим - бел.ред.). Затова всеки, който се нуждае от помощ, с доброволното му съгласие, ще може да бъде евакуиран дълбоко в Украйна, за да му се осигури подслон и всички необходими основни нужди", се казва в съобщението.

Според доброволците тази сутрин, 3 юни, руските военни са нанесли артилерийски удари по населените места Шебекино, Нова Таволжанка, Муром и др., а също така е изпратено и специалното подразделение "Ахмат".

Конкретно за чеченските бойци от "Ахмат" обаче руските доброволци предупреждават, че това не са истински военни, а по-скоро актьори, маскирани като бойци, които са специализирани в създаването на инсценирани видеа, които се качват в социалната мрежа Тик-Ток и впоследствие се използват от руската пропаганда. "Маскирани като войници на Ичкерия (Чеченската република - бел.ред.), тези актьори умело имитират воденето на военни действия и превземането на населени места, оставайки дълбоко в тила. Затова в близко бъдеще очакваме инсценирани клипове в този стил от войските на режима (режима на Путин - бел.ред.)."

Междувременно каналът WarGonzo съобщава, че над 100 руски доброволци в момента се сражават със силите на Руската федерация в нова ос в района на Билгород близо до Уразово-Вериговка.

