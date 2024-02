Руска ракетна атака разруши жилищни сгради в Украйна (ВИДЕО)

Въздушната атака по Украйна от 7 февруари е струвала на Путин стотици милиони долари (ВИДЕО)

Russia launched a big missile attack on Konstiantynivka with S-300 ballistic missiles. It is reported that several private houses and apartment buildings are hit, as well as the railway station building and 2 more administrative buildings. pic.twitter.com/iwQQBLXvIp

Има сериозни поражения по тях. По информация на местната администрация, един човек е ранен.

Константиновка се намира западно от Новомихайловка и Григоровка, които са югозападни предградия на град Донецк.

The aftermath of a missile strike on Kostyantynivka, Donetsk region



Fire broke out at the site of the strike, and there is damage to the station and other buildings. According to regional military administration, one person was injured. pic.twitter.com/rH4PYC8Z4B