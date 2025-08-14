Руската делегация вече пътува за Аляска

Руски държавен самолет Ил-96-300 с регистрация RA-96023 излетя от Москва в посока Анкоридж, Аляска. Предполага се, че на борда е делегацията, която утре ще участва в преговорите с американския президент Доналд Тръмп. Официално потвърждение, че сред пътниците е и диктаторът Владимир Путин засега няма.

По данни на CNN машината се насочва към базата на Въоръжените сили на САЩ "Елмендорф-Ричардсън", която ще бъде домакин на срещата между двамата държавни глави. Още: Среща, организирана в гората, за която никой нищо не знае: Западната преса за Тръмп и Путин в Аляска

В състава на руската делегация са потвърдени външният министър Сергей Лавров, военният министър Андрей Белоусов и ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев.

❗️A special flight, probably with Putin inside, took off from 🇷🇺Moscow towards 🇺🇸Alaska



According to Flightradar24, the plane with registration number RA-96023 is heading towards Anchorage, where a meeting with Trump is scheduled to take place.



There is no official information… pic.twitter.com/1H09a9YnuD — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) August 14, 2025

Срещата

Съветникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че разговорите в Аляска ще започнат утре в 11:30 ч. местно време (22:30 ч. българско време). Срещата ще стартира с тет-а-тет разговор между Путин и Тръмп с участието на преводачи, след което ще последват преговори в разширен формат и работна закуска. По думите на Ушаков, руската делегация ще отпътува от Анкоридж веднага след края на срещата. Още: Срещата в Аляска: Тръмп не разполага с нито един експерт по Русия и Украйна

Той подчерта, че изборът на място е "символичен" на фона на 80-годишнината от победата във Втората световна война. В близост до военната база се намира мемориално гробище, където са погребани девет съветски пилоти, както и четирима души, загинали в периода 1942-1945 г. при използването на американски самолети, предоставени в рамките на програмата ленд-лиз.