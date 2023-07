Руски обстрел близо до украинската граница с Полша, има жертви (ВИДЕО)

Сред пострадалите има дете, съобщи губернаторът Максим Козицки в "Телеграм". Той добави, че руска ракета е поразила жилищна сграда в града, намиращ се много близо до границата с Полша.

Приблизително по същото време кметът на Лвов Андрий Садовий съобщи, че отломки от руска ракета са ударили сградата. По-късно Садовий потвърди, че повече от 50 апартамента са били разрушени. "Това е най-мащабната атака срещу гражданската инфраструктура на Лвов от началото на пълномащабната инвазия", заяви кметът.

Седем души бяха спасени изпод отломките на сградата. 64 души са били евакуирани от Държавната служба за извънредни ситуации през последните няколко часа, но се предполага, че още хора са затрупани под развалините.

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха в "Телеграм" малко преди 3 ч. местно време, че противовъздушната отбрана работи в Лвовска и Тернополска област след сигнали за въздушни нападения в цялата страна.

Днес стана ясно, че руснаците са атакували с крилати ракети "Калибър". Украинските сили са свалили 7 от 10-те изстреляни и насочени към Лвов, съобщиха от ВВС.

Град Лвов е разположен в западната Лвовска област на Украйна. Далеч от фронтовата линия, регионът до голяма степен е пощаден от руски атаки, но от началото на пълномащабното нахлуване на Русия е обект на случайни атаки с дронове и ракети срещу критична инфраструктура.

