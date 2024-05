Руски танк стреля по руска щурмова група: Настъплението в Украйна се забавя (ВИДЕО)

Целият този шум по отношение на руската реторика съвпада с идването на новата порция западна военна помощ за Украйна и не е нещо ново и изненадващо, констатира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Най-вероятно целта на Кремъл е да повлияе на политическите процеси на Запад и да ограничи идването на още повече оръжия в подкрепа на Украйна, смята ISW, като оценката на мозъчния тръст е, че е много малко вероятно Кремъл да се реши да прибегне до ядрени оръжия. Снощи стана ясно, че обещаните от Испания ракети за ПВО системите Patriot са доставени в Украйна – това каза испанският министър на отбраната Маргарита Роблес, цитирана от "Ел Мундо": Русия със заплахи към Франция и F-16, пак дрънка ядрено оръжие

На този фон политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке препубликува видеокадри, показващи как руска щурмова група атакува украинска позиция в горист пояс. Малко след като руските войници започват атаката, отзад почва стрелба, очевидно от танк, която изравнява със земята позицията – а там вече са нахлули руски войници. Изглежда очевидно, че става въпрос за "приятелски огън" - поредно доказателство, че за Путин няма никакво значение какво става, ако печели:

В светлината на противопоставянето на Запада, вече има информация за командващите новия-стар Ленинградски военен окръг, който беше възстановен от Путин като отговор на влизането на Финландия и Швеция в НАТО. Начело е генерал Александър Лапин, началник на щаба е генерал Валери Солодчук, твърди един от даващите доста точна информация руски телеграм канали. Отделно, ръководител на Московския военен окръг вече е генерал Сергей Кузовлев, който е начело на Южния военен окръг на Руската федерация. Лапин се прочу като човекът, който допусна през есента на 2022 година Русия да изгуби Купянск, Лиман и Изюм: Кадиров: За позора при Лиман бих разжалвал командващия Централния военен окръг

Окончателно, руската Дума прие закон, според който тези, които официално са считани за чуждестранни агенти в Русия, няма да имат правото да участват в руски избори и да заемат руски публични постове. А ако си посочен за чуждестранен агент докато си на публичен пост в Русия, имаш 180 дни да намериш начин да те извадят от списъка – иначе губиш работата си на държавна/общинска длъжност.

Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, има известно намаление на интензивността на боевете. За последното денонощие са регистрирани 97 бойни сблъсъка по целия фронт спрямо 125 на дневна база. Най-горещото направление остава това на запад от Авдеевка (Покровското направление от руска гледна точка) – 31 отбити руски пехотни атаки за последните 24 часа по украинските данни. На второ място е Бахмутското направление, където основните боеве са за Часов Яр – 17 отбити руски пехотни атаки, като отново битките са при източното предградие микрорайон "Нови канал" и южния фланг, по линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут). Следва Новопавловското направление (на запад от Маринка: Красногоровка и Парасковивка; на югозапад от Угледар: Урожайно) – 15 отбити руски пехотни атаки. В Купянското направление е имало 14 отбити руски пехотни атаки.

В Покровското направление боевете вече стигнаха до Новопокровско и до Новоалександровка. Второто село е изходна точка за поглед към Константиновка и Часов Яр от юг, макар че Константиновка не е толкова близо, но през Новоалександровка върви директен път натам. Интересното е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, не коментира изобщо в днешния си обзор Покровското направление извън признание, че има украински контраатаки, а руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов пише в обзора си, че няма особени промени и че линията (от юг на север) Нетайлово – Невелско - Уманско – Яснобродовка – Семьоновка – Бердичи. Последните две села са под руски контрол, но руските части не напредват чувствително на запад от тях.

При Часов Яр няма промени, констатира Семьон Пегов – това е отзвукът и от украинските източници, видеокадри от неуспешна руска атака с бронирана техника при Клещеевка показват каква е моментната ситуация:

