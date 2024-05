Горящи "Ейбрамс", загиващи войници: Кървавата цена в Украйна (ВИДЕО)

Видеоклипове, показващи вече хроничните проблеми на руската армия, продължават да излизат на бял свят. И това на фона на великденската "проповед" на руския патриарх Кирил, за която прокетът на Михаил Ходорковски "Можем обяснить" написа следното – вярната кремълска телевизия "Звезда" я излъчваше и триеше всякакви коментари в профилите си в социалните мрежи, призоваващи за мир в Украйна.

"Не ни позволяват почивка. Няма ротация. 11 месеца се бием без прекъсване в гората. Не ни плащат и не пускат никого в отпуск" - основата на твърдение на руски войници от 28-ми полк:

Russian mobiks complain about the state of affairs, that they are not getting paid.



"We are not allowed to go on vacation. No rotation. 11 months we were in the forest. We didn't get paid and they let nobody go. Now, no matter what happens to us, we send this video. Otherwise,… pic.twitter.com/wYVQWJyMzb — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2024

Видеото е красноречиво на фона на друг клип, показващ убитите руски войници при Работино от една от руските части там – и веднага уверения от войници от същата част, че няма проблеми, че са им дали оръжие и храна и всичко е наред. В Работино, Запорожка област (10 километра южно от Орехов) боевете са особено жестоки и вече от много време районът е сива зона, никой не може да установи пълен контрол: Командирът ми иска да ме убие: Разказ на руски войник показва цената на руските успехи на фронта (ВИДЕО)

allegedly soldiers from 1454th TMRR (в/ч 95396) refuting prior claims by wives about poor equipment. however, confirming they are subordinate to 114th MRB, 1st AC. pic.twitter.com/NKYj48MzUw — imi (m) (@moklasen) May 5, 2024

Междувременно обаче трудностите и за Украйна стават все по-големи. Политическият анализатор на германския таблоид „Билд“ Юлиян Рьопке препубликува видео от руски източник, показващо смъртоносен руски артилерийски обстрел по отстъпващи пеша украински части. За кадрите се твърди, че са от Очеретино, направлението на запад от Авдеевка:

Another Ukrainian withdrawal. Again without any armored vehicles. Again via open fields&in broad daylight. Again under Russian artillery fire. Again with deadly outcome for many of them.

And some propagandists still claim, these are “planned, tactical” pullbacks.#Arkhanhelske pic.twitter.com/Qr4lydxD1b — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) May 5, 2024

От същото направление има и други кадри – руски обстрел с дронове, артилерия и противотанкови ракети поразява американски танк "Ейбрамс" и БТР "Брадли":

Footage posted yesterday showing a Ukrainian M1A1 Abrams tank damaged/destroyed near Novopokrovs’ke. It was targeted by FPVs, a Lancet, Krasnopol artillery rounds, and a possible ATGM. The footage shows the crew abandoning the tank. A Bradley was also destroyed nearby.… pic.twitter.com/HhuYtPoYfl — Rob Lee (@RALee85) May 5, 2024

Руски дрон "Ланцет" успешно удря танк "Ейбрамс" и при Ивановка – има доста въпроси защо танкът изглежда изоставен преди удара.

Пак при Ивановско, Бахмутско направление обаче има видеокадри от поразен руски "танк-костенурка" - руско нововъведение, което представлява покрити с допълнителни метални листове бронирани машини с цел да бъдат защитени от дронове. В обзора на бойните действия по-долу можете да видите, че тази "иновация" не е панацея: Колкото и да се смеете, руският танк-костенурка се доказа на фронта: BILD (ВИДЕО и СНИМКИ)

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Великден не се оказа особено мирен на фронта в Украйна. Съгласно сутрешната сводка на украинския генщаб, през изминалото денонощие по целия фронт е имало 125 бойни сблъсъка или 30 повече на дневна база. Най-горещо е било в Бахмутското направление – 36 отбити руски пехотни атаки, там основната руска цел е Часов Яр, но от сводката се вижда, че руснаците са опитали да подобрят тактическото си положение по фланговете на града. 31 са отбитите руски пехотни атаки в направлението на запад от Авдеевка (Покровското направление), а 27 отбити руски пехотни атаки има в Новопавловското направление (на запад от Маринка: Красногоровка и Водяне; на югозапад от Угледар: Урожайно). Впечатление прави, че в сводката вече е посочена Константиновка (да не се бърка с град Константиновка, югозападно от Часов Яр) т.е. руските щурмови групи вече достигат по-на запад, в посока Курахово: Руската лятна офанзива: Няма да е нито Харков, нито Киев – оценка на украински полковник

При Часов Яр значителни промени в ситуацията няма, твърди популярният украински телеграм канал Deep State. Руснаците атакуват Часов Яр от север, откъм Богдановка (5-6 километра северозападно от Бахмут), като там така и не могат да преминат Калиновка. От юг руските части така и не успяват да овладеят изцяло района около Ивановско (5-6 километра запад-югозапад от Бахмут) и път Т0504, както и линията Клещеевка – Андреевка (7-10 километра югозападно от Бахмут). Показателно е, че руските източници мълчат за този участък на фронта – например руският пропагандист и военен блогър Семьон Пегов казва само, че "тежките боеве продължават".

В направлението на запад от Авдеевка руснаците бавно напредват към Новопокровка в най-северната част на линията на боевете, след като обявиха, че са овладели изцяло Очеретино. Специално за Очеретино капитан Володимир Черняк коментира, че руснаците са успели да обкръжат района, защото украинците не са имали достатъчно техника да изградят по-добри укрепени позиции, а руската тактика "месомелачка - пушечно месо" е ефективна и въпреки многото жертви руската армия напредва. От юг има лек руски напредък на изток от Уманско и южно от Първомайско (11 километра югозападно от Авдеевка) – всичко това според Deep State: Русия твърди: Превзехме Очеретино (КАРТА). Лоши новини за Украйна от фронта

По отношение на Новопавловското направление Deep State коментира, че в Красногоровка руснаците вървят "къща по къща". А боевете при Урожайно се ожесточават, растат и руските загуби във военна техника:

The 58th Brigade destroyed Russian armoured carriers. pic.twitter.com/MHl3W1ol7n — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2024

(КАРТА) В Купянското направление според сводката на украинския генщаб е имало 14 отбити руски пехотни атаки за последното денонощие. Deep State говори за пълна руска окупация на Кисловка и Котляровка, но относно Котляровка все още има съмнения, макар че там беше засечено издигане на руското знаме в центъра на селото. Показателно е, че популярният руски военен телеграм канал "Рибар", създаден от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, твърди, че руските части са се укрепили в западните покрайнини на Котляровка, отделно и руският канал, и Deep State посочват, че източно от Стелмаховка вече има нови руски позиции в горските пояси: Руската офанзива към Купянск и Лиман: Стратегии, цели и защо този път може да има успех

(КАРТА) Потвърдено с геолокализирани кадри украинците леко са разширили предмостието си в село Кринки, на 30 километра североизточно от Херсон.

A Russian DRG group on the left bank receives an immediate hit. pic.twitter.com/t9V1PfAjTH — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2024

Тази нощ Русия е изстреляла 13 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна – всичките са изстреляни от Курска област. Свалени са 12 – всичките в Сумска област, съобщават украинските ВВС в официалния си профил във Фейсбук. "Рибар" пише, че резултатът от атаката е спиране на тока в областта, без да уточнява къде точно и за колко време. От "Укренерго" уточняват, че е поразен високоволтов електропровод, а ръководителят на военновременната администрация на Харков Олег Синегубов казва, че е имало пореден руски обстрел с авиационни бомби в центъра на Харков и са ранени 16 души: Най-важната цел в плана на Русия за Харков и Суми: Украински о.з. полковник коментира