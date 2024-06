Руски удар порази цивилни обекти в Полтава - има ранени, включително деца (ВИДЕО)

Най-малко 12 души са били ранени при нападението, но не се съобщава за загинали към 16:30 ч. местно време в понеделник. Според Пронин сред пострадалите има и две деца.

Най-малко трима души са хоспитализирани, заяви той във видеообръщение от мястото на удара.

Russians hit civilian infrastructure near Poltava



There are injured, there may be people under the rubble of the building, regional military administration reports. At least 9 people are injured.



Due to damage to power lines de-energized 53 thousand household and more than two… pic.twitter.com/apVjtreR5W