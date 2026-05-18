Руският удар по Закарпатието - отмъщение на Путин за смяната на Орбан в Унгария?

Мащабният удар на Русия срещу Закарпатската област на Украйна, която досега оставаше най-безопасният регион на страната в продължение на повече от четири години пълномащабна война, беше не само военно, но и политическо събитие. Това вероятно е пряка последица от смяната на властта в съседна Унгария, пише The Times. Изданието отбелязва, че Закарпатието, най-отдалеченото от фронта и защитено от планини, е препъни камък в отношенията на Украйна с Унгария от години поради голямата унгарска общност в региона. Изданието отбелязва също, че унгарският премиер Виктор Орбан активно е използвал военната тема в предизборната си кампания, убеждавайки унгарците в Закарпатието, че победа за опонента му Петер Мадяр на унгарските избори би означавала „война вместо мир“.

Още: Заради удари в Закарпатието: Словакия затвори границата си с Украйна, Унгария привика руския посланик

Въпреки това, Мадяр разгроми Орбан на изборите и официално встъпи в длъжност като министър-председател на Унгария на 9 май. Веднага щом това се случва, руската армия започна масирана атака срещу Ужгород и други градове в Закарпатие. „Бях шокиран, че бяхме атакувани. Това винаги е било мирно място, най-спокойното в цялата страна. Сега войната ни наближава и няма безопасно място в Украйна“, каза жител на Ужгород пред изданието.

Друга интервюирана, 14-годишна жителка на Берегово, изрази убеждението си, че руската атака срещу Закарпатието е пряко свързана със събитията в Унгария. „Разбира се, това се случи заради смяната на правителството в Унгария. Оттогава вече не се чувстваме в безопасност тук“, каза момичето. Изданието припомня, че много етнически унгарци в Закарпатието са подкрепяли Орбан в продължение на години, който е издавал унгарски паспорти и е финансирал образование, културни центрове и социални програми за тях в замяна на гласовете им на избори.

Още: Украйна разкри унгарския офицер зад шпионската мрежа, готвела почвата за нахлуване в Закарпатието (ВИДЕО)

След руския удар, новият министър-председател на Унгария, Петер Мадяр, осъди нападението срещу Закарпатия и дори обеща да призове руския посланик за обяснение. Неговият предшественик никога не беше правил нещо подобно. Изявлението на Мадяр получи одобрението на украинския президент Володимир Зеленски, а кметът на Берегове Золтан Бабак изрази увереност, че идването на ново правителство в Унгария може да означава „чиста страница“ в отношенията между двете страни.

Същевременно експертите призовават за предпазливост и да не се правят прибързани заключения. Анализаторът Ботонд Феледи отбеляза, че победата на Мадяр е преди всичко протест срещу Орбан, а не доказателство за безусловна подкрепа за Украйна в унгарското общество.

Новият курс на Унгария

Новият унгарски външен министър заяви, че Будапеща вече няма да използва правото си на вето, за да оказва политически натиск върху ЕС и ще се стреми да възстанови доверието на своите партньори в ЕС и НАТО. Тя заяви още, че Унгария ще подкрепя сближаването на Украйна с ЕС само когато отчита собствените си национални интереси и ще продължи да изисква разширени права за унгарското малцинство в Украйна.

Още: Мадяр запазва условия на Орбан към Украйна, за да има членство в ЕС

Също така новото унгарско правителство планира да преразгледа условията за сътрудничество с Русия по проекта за доизграждане на атомната електроцентрала „Пакш“, който се изпълнява от „Росатом“. Новото правителство иска да преразгледа „тайните договори“ и да оцени истинската цена на проекта, който отдавна се смята за символ на тесните връзки на Будапеща с Москва по време на управлението на Виктор Орбан.