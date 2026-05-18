НА ЖИВО: Какви са условията на САЩ, за да има мирни преговори с Иран?

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Съединените американски щати са уточнили какви са техните условия, за да има мирни преговори с Иран - това съобщи иранската информационна агенция "Фарс" (Fars News). За момента преговорите между двете държави не отбелязват никакъв напредък и американски медии вече спекулират, че до дни войната може да бъде подновена - с нови американски и израелски въздушни удари и евентуални сухопътни операции, включително на спецчасти за овладяване на обекти в Иран, в които се смята, че има обогатен уран.