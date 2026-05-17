Сблъсък на реалност с фантазия: Руското командване пак си измисли превземане на Купянск, докато не спира да губи земи (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пети пореден месец най-висшето руско военно командване представи крайно неточна оценка на обстановката на бойното поле, като абсурдно твърдеше, че руските сили напредват на запад от Купянск, който всъщност не са превзели. Началникът на Генералния щаб на армията генерал Валерий Герасимов се срещна съд Западната група войски на 16 май и направи поредица от неверни твърдения за ситуацията в направленията Купянск, Борова и Лиман.

Герасимов заяви, че руските сили напредват на запад от Купянск към Шевченково, като това твърдение погрешно подсказва, че армията на диктатора Владимир Путин е превзела Купянск и че държи позиции още повече на запад от града. Генералът също така твърди, че руските сили са навлезли във Велика Шапковка (северозападно от Купянск), превзели са на сто процента Борова (южно от Купянск) и Кутковка (северно от Купянск), около 50 процента от Шиковка (югоизточно от Борова) и 85 процента от Лиман.

Само че американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната - ISW - е наблюдавал доказателства, които позволяват да се прецени, че руските сили не държат консолидирани позиции в Купянск и че в града остават само няколко проникнали войници. Експертите от института, които работят на база на геолокализирани кадри и следят 24 часа в денонощието случващото се на фронта, не са стигнали до доказателства, които да позволят да се прецени, че руснаците държат позиции във Велика Шапковка, Шиковка, Кутковка или Лиман. Има данни само, че руснаците са проникнали в около 14,2% от Купянск, 6,5% от Кутковка и нищожните 0,06% от територията на Лиман. ISW понастоящем оценява, че руските сили са най-близо на около 2 километра от Шиковка и на около 4 километра от Велика Шапковка.

Припомняме, че Купянск е в Харковска област, а Лиман - в северната част на Донецка област. "Превземането" на Купянск от руснаците в края на 2025 г. се оказа една от големите им лъжи във войната: Как Зеленски се появи в 2 пъти превзетия от Путин Купянск: Когато реалността се сблъска с въображението на диктатора.

Също така припомняме, че през април руската армия претърпя нетна загуба на територии на фронта за първи път от инвазията на украинците в Курска област през 2024 г.

Герасимов определи Шевченково като следващата оперативна цел на Русия след "освобождаването" на Купянск, но руските сили все още не са близо до превземането на Купянск, което трябва да направят, преди да продължат настъплението си по магистрала H-20 към Шевченково. В Харковска област има няколко населени места с името Шевченково, но Герасимов вероятно има предвид това, намиращо се на около 28 километра западно от Купянск, на кръстовището на магистрала H-20 Купянск -Чугуев-Харков и път Т-2110 Шевченково-Балаклия, който също се пресича с магистрала М-03 Харков-Изюм и магистрала П-78 Харков-Балаклия-Борова.

Руското военно командване вероятно възнамерява да заплаши тези украински логистични линии, за да подкрепи своите усилия за напредък в посока Борова и Лиман, както и за напредък към град Харков от изток. Въпреки това способността на руснаците да напреднат и в крайна сметка да превземат Шевченково изисква първо да превземат Купянск, а Русия се оказа неспособна или нежелаеща да отдели необходимите сили и средства за отблъскване на украинските контраатаки и провеждане на офанзивни операции в достатъчно голям мащаб, за да постигне тактически и оперативно значими напредъци в близост до града, в рамките му или отвъд него.

Психологическа война и откъсване от реалността

Валерий Герасимов и други висши руски военни многократно са отправяли преувеличени твърдения за напредък на фронта като част от кампания за психологическа война, основана на невярната предпоставка, че руските сили настъпват едновременно по целия фронт и че украинските отбранителни линии са на прага на пробив. Украинските отбранителни линии обаче устояват на руската офанзива през пролетта на тази година, а Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) оспорват тактическата инициатива в няколко района на фронта, включително в посока Купянск.

Твърденията на Герасимов за напредък на запад от Купянск и по линията Купянск–Борова–Лиман са абсурдни дори в сравнение с най-преувеличените твърдения на руските ултранационалисти в района. Руските военни блогъри не са твърдели, че армията има значително присъствие в Купянск след украинските контраатаки, а ултранационалистичната общност активно критикува предишните твърдения на Герасимов, че Русия е превзела по-голямата част, а след това и целия Купянск, когато всъщност украинските сили бяха освободили голяма част от града. Руските военни блогъри със сигурност не са твърдели, че руските сили са навлязли в Кутковка, Шиковка или Велика Шапковка. Така наречените Z-канали твърдят, че руските сили са напреднали в около 14 процента от Купянск и 4,6 процента от Лиман. Един от тях - "Военен осведомител" - отговори конкретно на твърденията на Герасимов от 16 май относно Борова, като заяви, че нито един руски военен блогър, който изготвя карти на бойното поле, не твърди, че руснаците дори са влезли в Борова, камо ли да са превзели целия град.

Военният блогър саркастично заяви, че руското военно командване скоро ще обяви лъжливо, че е превзело и град Харков.

Руското ултранационалистично информационно пространство многократно е критикувало Герасимов, диктатора Владимир Путин и други висши военни командири за това, че правят тези преувеличени твърдения в „красиви доклади“, които представят неподкрепени с доказателства руски напредъци пред висшестоящите, въз основа на които военното командване след това изготвя оперативни планове и цели за руските сили на място. Изглежда, че тези „красиви доклади“ са убедили руското военно командване, че преследва оперативната цел да превземе Шевченково, което още е далечна цел. Тези преувеличени твърдения за измислени напредъци, заедно с оплакванията на военните блогъри, може да сочат, че най-висшият ешелон на руското военно командване или не е наясно с реалностите на бойното поле, или не желае да ги признае дори пред себе си. И следователно позволява собствените лъжи да повлияят на руското оперативно и стратегическо планиране, анализира ISW.

Руските военни блогъри продължават да предупреждават, че украинските контраатаки и фалшивите съобщения за напредък в други райони на фронта създават трудни ситуации, на които руското военно командване не може да реагира адекватно.

Украйна: от получател на военна помощ до топ иноватор в света

Междувременно Украйна дава отпор и продължава да се адаптира чрез иновации във военното дело. Reuters съобщава, че страната бързо се превръща от получател на военна помощ в един от основните иноватори в областта на отбранителните технологии в света. Западни правителства и компании търсят достъп до украински дронове, до мрежата за бойното поле „Делта“, до средства за противовъздушна отбрана, наземни безпилотни системи и аналитични инструменти за бойни действия. Те са привлечени от евтините, прости и ефективни системи, изпитани от украинците при постоянните руски атаки.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще притисне европейските производители на оръжие в Брюксел следващата седмица да увеличат инвестициите и производството, като се фокусират върху противовъздушната отбрана, ракетите с дълъг обсег, разузнавателните системи и веригите за доставки преди срещата на върха на Алианса през юли в Анкара.

Същевременно Франция ще помогне на Украйна да развие противоракетна отбрана, заяви президентът Володимир Зеленски след разговори с френския си колега Еманюел Макрон. Той каза, че Париж е готов да засили защитата на Украйна срещу руски атаки още сега, докато двамата лидери обсъдиха също противовъздушната отбрана, интеграцията в ЕС и координацията помежду си.

As always, a good and substantive conversation with President of France @EmmanuelMacron. We were able to cover many issues, and I am grateful for our coordination across all areas.



I thanked Emmanuel for his principled condemnation of Russian strikes on our cities and… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 16, 2026

Война Русия-НАТО преди 2029 г.?

На фона на всичко това се появяват все повече предупреждения от сериозни източници, че Русия може да нападне НАТО преди 2029 г. Предупреждението беше отправено от началника на Бундесвера Карстен Бройер и началника на Генералния щаб на Обединеното кралство Ричард Найтън. Според тях превъоръжаването на Руската федерация, военната ѝ експанзия и бойният опит, придобит във войната срещу Украйна, „се събират в една точка“ през 2029 г.

Бройер беше попитан дали това може да се случи по-рано. Отговорът му бе: „Да.“

Военните официални лица твърдят, че заплахата нараства по-бързо от очакваното, особено за източния фланг на НАТО: Румъния поиска прегрупиране на източния фланг на ЕС за защита от Русия.

Що се отнася до думите на Зеленски, че Москва може да въвлече Беларус в атака срещу Украйна или срещу държава членка на НАТО, Оперативно командване „Запад“ на ВСУ съобщи, че военните са напълно готови за сражения на северната граница с Беларус. Секторът е подсилен с укрепления, огневи позиции, капонири за превозни средства и минни заграждения по цялата дължина на границата.

Според украинския генерал-лейтенант Серхий Наев обаче Украйна засега не наблюдава значително струпване на руски войски от Беларус. Той заяви, че по границата вече са разположени отбранителни линии и минни полета, като се следи постоянно за евентуални промени в плановете на Москва.

Руснаците пък продължават да изпитват проблеми, що се отнася до набирането на персонал за армията. Руски мъж изпадна в паника, след като е получил мобилизационни документи във военната служба. Служителите му казали, че „по-добре да подпише договор, отколкото да бъде мобилизиран по-късно“. Според него ситуацията е „вълнуваща и тревожна“ на фона на засилената мобилизация.

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Интензивността на сухопътните бойни действия в Украйна продължава да е в сериозни мащаби. На 16 май са станали 234 бойни сблъсъка спрямо 263 на 15 май, т.е. е отчетено пето поредно денонощие с над 200 сражения (след края на примирието на 11 май), сочи статистиката на украинския генщаб. Руснаците са хвърлили 300 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 30 повече спрямо предишното денонощие, а артилерийският им обстрел е бил в мащаб 3305 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 280 нагоре на дневна база. Руската армия е използвала 9645 FPV дрона, което е с около 490 повече спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

32 руски пехотни атаки са спрени в Покровското направление, като вече е очевидно, че украинците нямат устойчиви позиции никъде в Покровск, нито в Мирноград – украинският генщаб отново изключва и двата града от списъка с бойни действия. Още 12 руски пехотни нападения са извършени североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, но е имало само една руска пехотна атака откъм Часов Яр, т.е. Краматорското направление, като тя е била отбита. Още 24 руски пехотни атаки са станали в района на Гуляйполе, Запорожка област. В Купянското направление, за което армията на Путин се хвали, са спрени три руски нападения - при Новоосиново, Куриловка и Подола, което е югоизточно от Купянск. В Лиманското направление са отблъснати 9 руски щурма, а в Севернослобожанското направление, т.е. пограничния район на украинската Сумска област и руския регион Курск, са станали 17 сражения, твърдят от ВСУ.

Ukrainian forces destroyed a Russian turtle tank while it was sheltered. A Russian soldier comments 30 FPV drones were used before the vehicle was finally completely destroyed. #Ukraine pic.twitter.com/RzxKSwoy5I — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 16, 2026

Точно за това направление 71-ва бригада на Украйна опроверга твърденията на Русия, че руските сили са превзели Мала Корчаковка в Сумска област, като заяви, че населеното място остава под контрола на украинските десантчици и други подразделения (ВИДЕО 18+).

Има и украински данни, че на 8 април операторите на дронове Northern Eagle от 151-ва механизирана бригада на Украйна са засекли и унищожили рядко наблюдавана на фронта руска 152-милиметрова самоходна артилерийска система „2С43 Малва“ в Таволжанка, Харковска област.

Единственият напредък на фронта за изминалото денонощие, който от ISW локализират, е на украинците - западно от Гуляйполе. Геолокализирани кадри сочат, че ВСУ са в югоизточната част на Староукраинка.

Руският военнопропаганден Telegram канал "Два майора" направи прогноза, в която твърди следното: "Променящите се метеорологични условия вече оказват влияние върху хода на бойните действия. Благоприятните метеорологични условия на фронта ще помогнат на малките проникващи групи да се придвижват по-незабележимо за въздушното разузнаване, но през лятото, поради по-високите температури, се разширяват и възможностите за използване на голямо разнообразие от безпилотни летателни апарати с батерийно захранване. Това включва и използването на ударни дронове срещу украинските дронове с голям обсег. По този начин боевете в Украйна остават печелившо начинание за западните корпорации, което нанася значителни щети на руската икономика просто поради огромния мащаб на разходите за войната. Всички страни разбират, че край на конфликта в близко бъдеще е невъзможен, което води до по-нататъшна милитаризация на европейската икономика и търсене на нови технологични решения за справяне със ситуация, която отдавна напомня на позиционната война от Първата световна война. Лятото ще се характеризира с изостряне на военните действия от двете страни и с постоянен ръст на броя на дроновете зад линията на фронта на противника".

През изминалата нощ средствата за противовъздушна отбрана на Украйна са свалили или неутрализирали 279 руски безпилотни летателни апарата в северната, южната и източната част на страната. На седем места са регистрирани удари от осем атакуващи дрона, както и падане на отломки на 7 други места, се посочва в изявлението на украинските ВВС. В доклада от тази сутрин се отбелязва, че „нови групи вражески безпилотни летателни апарати се намират във въздушното пространство“.

Според администрацията на област Херсон един човек е бил ранен в резултат на удар с дрон - пострадалият е 63-годишен мъж. Той е получил взривни наранявания и рани по главата и торса. В момента му се оказва необходимата медицинска помощ.

Осем души са ранени в резултат на атаки с дронове в Днепропетровска област. Руската военна администрация е нанесла над 30 удара с дронове и артилерия по четири района в Днепропетровска област, съобщава местната военна администрация. В Днипро избухнаха пожари. Пострадаха търговски обект и частни домове. Трима души са ранени. В района на Кривой Рог са засегнати три населени места, включително Кривой Рог - родният град на Зеленски. Повредени са частен дом и инфраструктура. Четирима души са ранени. Трима са хоспитализирани. Мъже на 26 и 52 години са в тежко състояние, а 33-годишна жена е в задоволително състояние, съобщават местните власти. В Синелниковския район са атакувани населените места Покровска, Петропавловска и Межевска. Пострадаха бизнес обект, частен дом и гараж. Ранен е 58-годишен мъж. Той е хоспитализиран в задоволително състояние.

Двама души са ранени при атаки с дронове в региона на Николаев, а един човек е убит близо до Краматорск в резултат на руски обстрел, твърди регионалната администрация. "В Краматорск са повредени многоетажна сграда и три търговски обекта, а в Малотарановка е загинал един човек. В Дружковка е обстреляна индустриална зона“, заяви ръководителят на областната администрация Вадим Филашкин. В районите Покровски и Бахмутски са нанесени щети на жилища, а 234 души, сред които 44 деца, са евакуирани от фронтовата линия, съобщиха властите.

Има и 7 ранени при руски удари в Харковска област. В няколко района на областта бяха нанесени щети на сгради и превозни средства. „Транзитният евакуационен център в Лозовая прие 240 души през последните 24 часа. От откриването на центъра са се регистрирали общо 34 603 души“, уточни областният губернатор Олех Синегубов.

Украйна през нощта нанесе страховит удар по Русия в нейното сърце - Москва и Московска област - припомнете си: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО).

А властите в руската област Белгород прикриха причината за смърт на местен жител, след като руска авиационна бомба падна върху частна къща в село Дубово, отнемайки живота на собственика. Длъжностните лица съобщиха за смъртта на мъжа, но не споменаха, че тя е била причинена от тяхна собствена бомба, паднала върху дома му, пише местният Telegram канал "Пепел.Белгород".

