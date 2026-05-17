Реал Мадрид с минимална победа, 7-голова драма и решаващи резултати за челните позиции (Резултати)

Реал Мадрид постигна минимален успех 1:0 над Севиля при визитата си на „Рамон Санчес Писхуан“ в двубой от предпоследния 37-и кръг на Ла Лига. Единственото попадение в срещата реализира Вини Жуниор в 15-ата минута. Последваха положения пред андалусийците, с които Тибо Куртоа се справи. В 72-рата минтуа Франко Мастантуоно удари греда. До края на мача гол на Килиан Мбапе не бе зачетен заради засада.

Валенсия победи Реал Сосиедад

Междувременно Реал Сосиедад и Валенсия сътвориха зрелищен трилър, завършил 4:3 за гостите. Домакините от Сан Себастиан поведоха още в 3-тата минута с гол на Айхен Муньос. До средата на полувремето Хави Гера и Уго Дуро осъществиха пълен обрат. След час игра обаче Сесар Тарега възстанови паритета. В 63-тата Ори Оскарсон нпарави 3:2 за Реал Сосиедад. Малко по-късно пък Ерай Джьомерт от Валенсия бе изгонен, което обаче само мотивира "прилепите". В 89-ата минута Гуидо Родригес изравни, а Хави Гера оформи крайното 4:3 за Валенсия.

Атлетико Мадрид пък победи Жирона с 1:0 след гол на Адемола Лукман в 21-вата минута. Това бе последният домакински мач на Антоан Гризман с екипа на "дюшекчиите". В класирането води шампионът Барселона с 91 точки и мач по-малко, пред Реал Мадрид, който има 83 точки. Следват Виляреал и Атлетико Мадрид с по 69 точки. Бетис е на пета позиция с 57 пункта и мач по-малко, пред Селта с 51 точки, Хетафе с 48 и други.

Резулати от 37-ия кръг на Ла Лига

Атлетик Билбао - Селта Виго 1:1

Атлетико Мадрид - Жирона 1:0

Елче - Хетафе 1:0

Леванте - Майорка 2:0

Осасуна - Еспаньол 1:2

Овиедо - Алавес 0:1

Райо Валекано - Виляреал 2:0

Реал Сосиедад - Валенсия 3:4

Севиля - Реал Мадрид 0:1

