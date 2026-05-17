Имаме "Сармат" и какво от това - хапят ни: Констатации в Кремъл докато голям мост в Москва е на път да рухне след пожар (ВИДЕО)

"Хората задават въпроси и това е неизбежно – имаме мощна бомба и какво? Ядрена държава може да бъде хапана и захапана". "Да, но ядрена държава не може да бъде заплашвана, нейното съществуване не може да бъде заплашено. Това ни дава възможност да бъде сигурни и това е основата на ядреното сдържане. Ядреното сдържане е крайъгълен камък на нашата национална сигурност". Тези реплики бяха разменени между придворния "репортер" на Кремъл Павел Зарубин и говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков.
😂 Kremlin propagandist Zarubin has suddenly discovered that having a “Sarmat” missile doesn’t actually make a country untouchable— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
“Russia has the Sarmat and other powerful bombs. So what? Turns out even a nuclear power can be bitten and attacked,” he said while questioning… pic.twitter.com/2BgdanoxDc
И докато тези дълбокомъдрени мисли се разменят в руския ефир, мост на Североизточния пътен коридор в Измайлово, Москва хлътна след гигантски пожар – на строителна площадка буквално в района на тематичния исторически парк "Кремъл" - ОЩЕ: "Много е страшно, това е лудост": В Москва почнаха да осъзнават какво е война и как живее Киев (ВИДЕО)
Moscow’s North-Eastern Chord highway partially collapsed due to a fire at a construction warehouse— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
Even the infrastructure decided to lie down after everything that’s been happening. https://t.co/6lKsJ94T5p pic.twitter.com/Yupfqv7BAn
Продължава да бушува и пожарът в бензиностанцията с база от резервоари-цистерни за горива в Солнечногорск, Московска област – ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)
More footage from the burning Solnechnogorskaya fuel station in Durkino near Zelenograd. https://t.co/g0qulgl0Bu pic.twitter.com/t1UkAKIr4U— WarTranslated (@wartranslated) May 17, 2026
А украинският президент Володимир Зеленски беше лаконичен във вечерното си видеообръщение – логично войната се връща на територията на тези, които я подпалиха. Зеленски похвали украинските военни и че далекобойните възможности на Украйна преодоляват руската ПВО в най-охранявания руски град Москва и руснаците сега трябва да мислят как да пазят критичната си инфраструктура (рафинерии и предприятия) там.
The war is predictably returning to Russian territory as a clear warning not to mess with Ukraine, Zelensky said, commenting on the massive combined attack on Moscow lasting over 24 hours. pic.twitter.com/EYUzpdGJL3— WarTranslated (@wartranslated) May 17, 2026