Имаме "Сармат" и какво от това - хапят ни: Констатации в Кремъл докато голям мост в Москва е на път да рухне след пожар (ВИДЕО)

17 май 2026, 21:31 часа 894 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
"Хората задават въпроси и това е неизбежно – имаме мощна бомба и какво? Ядрена държава може да бъде хапана и захапана". "Да, но ядрена държава не може да бъде заплашвана, нейното съществуване не може да бъде заплашено. Това ни дава възможност да бъде сигурни и това е основата на ядреното сдържане. Ядреното сдържане е крайъгълен камък на нашата национална сигурност". Тези реплики бяха разменени между придворния "репортер" на Кремъл Павел Зарубин и говорителят на Путин и Кремъл Дмитрий Песков.

И докато тези дълбокомъдрени мисли се разменят в руския ефир, мост на Североизточния пътен коридор в Измайлово, Москва хлътна след гигантски пожар – на строителна площадка буквално в района на тематичния исторически парк "Кремъл" - ОЩЕ: "Много е страшно, това е лудост": В Москва почнаха да осъзнават какво е война и как живее Киев (ВИДЕО)

Продължава да бушува и пожарът в бензиностанцията с база от резервоари-цистерни за горива в Солнечногорск, Московска област – ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

А украинският президент Володимир Зеленски беше лаконичен във вечерното си видеообръщение – логично войната се връща на територията на тези, които я подпалиха. Зеленски похвали украинските военни и че далекобойните възможности на Украйна преодоляват руската ПВО в най-охранявания руски град Москва и руснаците сега трябва да мислят как да пазят критичната си инфраструктура (рафинерии и предприятия) там.

Ивайло Ачев
