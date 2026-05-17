Кремъл: Готови сме за диалог с Европейския съюз за Украйна

17 май 2026, 16:28 часа 1285 прочитания 1 коментар
Снимка: kremlin.ru
Москва проявява интерес към опитите за установяване на диалог с Европейския съюз за Украйна. Това заяви говорителят на Кръмъл Дмитрий Песков. „Това активно обсъждане на темата, промяната в нагласите, че някой ден ще трябва да говорим с руснаците – това е добре“, заяви Дмитрий Песков на 17 май пред пропагандиста Павел Зарубин. Изявленията му идват на фона на мащабната украинска атака с безпилотни летателни апарати в Подмосковието.

Прессекретарят на Путин уточни, че това отговаря на руските интереси, Москва не е била инициатор на прекратяването на диалога с Европа и сега е заинтересована от опитите за връщане към общуването. Песков се надява, че в Европа „все пак ще надделее такъв практичен подход и това ще придобие някаква реална форма“. „Руската страна ще бъде готова за това“, уточни той. В същото време Песков предупреди шефа на европейската дипломация, бившия премиер на Естония Кая Калас, да не участва в бъдещи преговори.

На 14 май президентът на Финландия Александър Стуб призова европейските лидери да определят формата на диалога с Русия. На 16 май министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна обаче призова съюзниците да се откажат от преговори с Русия.

„Русия в момента търси колебаещи се страни, за да ги привлече на масата за преговори. Защото виждаме, че Русия е в нестабилно положение. При това не виждам да се е променила целта им. Мисля, че основната им идея в момента е да привлекат Европа към така наречените преговори, за да я поставят в позицията на посредник, а не на този, който оказва натиск върху Русия и подкрепя Украйна“, цитира DW изявлението на Цахкна на международна конференция  Според него Владимир Путин в момента е „на ръба на поражението“ и „не завладява никакви територии“. В преговорите с Москва трябва да се действа „много предпазливо“, в противен случай тя ще успее да „спечели време“, предупреди той.

На същата конференция излезе бившият главнокомандващ на ВСУ Валерий Залужний. Той подчерта, че старият световен ред вече не действа и „мащабните промени, настъпили на фронта в Украйна, напълно промениха парадигмата на начините за водене на война“. „Съвременната война вече е различна и затова е просто невъзможно да се предскажат нейните резултати. Необходими са нови глобални решения, в противен случай съществуващите конфликти могат да се разпространят“, отбеляза украинският посланик във Великобритания.

По-рано днес властите в Латвия съобщиха за поредното навлизане на безпилотен летателен апарат във въздушното пространство на страната от НАТО.

Елин Димитров
