"Много е страшно, това е лудост": В Москва почнаха да осъзнават какво е война и как живее Киев (ВИДЕО)

"Това е лудост. Ракета от ПВО попадна в съседния дом, в къщата отсреща на улицата. Опитвам се да си събера мислите. Беше в съседния жилищен комплекс“. Това е само част от паниката, която връхлетя жителите на Москва и на предградията на руската столица, след като в петата година на уж тридневната специална военна операция на руския диктатор Владимир Путин Украйна ясно показа, че ако той продължава така, Москва ще изпитва същото, каквото украинците изпитват толкова дълго време от руските бомбардировки – ОЩЕ: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

🔥 “This is just f*cking insane, the air defense hit the neighboring building.” “I’ve never been this scared in my life, I’m literally shaking”



Residents of the Moscow region are sharing their reactions to the drone raid. pic.twitter.com/2VrEUzWZwQ — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

❗️ Russian air defenses allegedly shot down 1,054 (!!!) Ukrainian drones and 8 guided aerial bombs in just 24 hours



The footage shows the consequences of this very “successful interception.” https://t.co/RQmPeR9CNm pic.twitter.com/gv4JuCEwZ3 — NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026

"Пълен хаос от всички страни. Включиха сирените – отидох вкъщи, събрах си багажа, взех кучето, паникьосана съм, треса се. Не знам какво да правя, много ме е страх. Никога в живота ми не ме е било толкова страх, кълбо от нерви съм. Кучето ме събуди и после чух взривовете. Господи, колко е страшно – какъв ужас" - друг запис от преживяването от друга жителка на Москва. ОЩЕ: "Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС (ВИДЕО)

"В шок съм", говори друга рускиня, която е малко по-спокойна. Четвърта описва също ужаса от взривовете – много е страшно. ОЩЕ: Москва и Крим: ВИДЕА какво поразиха украинските дронове

Междувременно, в Москва движението по Североизточния коридор е затворено в двете посоки поради пожар на строителна площадка близо до метростанция "Черкизовская", съобщава руското министерство на транспорта. "Обстоятелствата около инцидента и информацията за жертвите се изясняват. Моля, изберете обходни маршрути", се казва в изявлението. Всъщност гори площадка до историческия парк за забавления "Кремъл" - втори такъв пожар в рамките на няколко дни - ОЩЕ: Кремъл гори - но не "правилният". Гори и поредното руско пристанище (ВИДЕО)

A large fire broke out in eastern Moscow. Locals reported hearing an explosion before flames spread. Thick black smoke began drifting over nearby residential areas, while the exact cause of the blaze remains unclear. #Russia pic.twitter.com/sULgESJ0LL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 17, 2026