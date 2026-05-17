"Абонаментът за спокоен живот изтече, Москва вече няма да спи": Над 1000 дрона и ракети за 24 часа удариха по Русия според ТАСС (ВИДЕО)

През последните 24 часа руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) свалиха 1054 украински далекобойни безпилотни летателни апарата, 8 управляеми авиобомби и 2 от най-новите украински ракети. Това е информация на руското военно министерство, цитирана от ТАСС. Според информацията, свалени са ракета "Фламинго" и управляема далекобойна ракета "Нептун-МД".

Още: Украйна отвърна с гръм и трясък на руските зверства: 550 дрона и мощни удари по Москва, летище "Шереметиево" гори (ВИДЕО)

Засега обаче Украйна не съобщава да е ползвала ракети при масираната си въздушна атака от тази нощ, в която основната цел се оказа Москва. Но в социалните мрежи се появиха видеокадри, които изглежда показват как нискобюджетна украинска крилата ракета "Барс" лети в района на Москва. Всъщност това е "ракета-дрон", има турбореактивен двигател и обсегът ѝ е 600 километра - прилича на "Пекло". За сметка на това обаче руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA потвърди, че живеещи в Подмосковието са се оплакали, че не е имало навременни предупреждения за украинската въздушна атака от тази нощ. Съобщения с оплаквания за липсата на сирени и SMS известия за заплаха от дронове са се появили в чатове в Химки, Митищи, Зеленоград и Лобня. Освен това някои жители отбелязват, че по време на атаката са се опитали да се обадят на службите за спешна помощ на 112, но линията е била заета.

Known Bars wreckage vs. the missile pic.twitter.com/2yZBfWc1E4 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 17, 2026

"Нощната атака срещу руски региони от украински безпилотни летателни апарати беше най-голямата тази година", уточни по-рано ТАСС. А последната засега сводка на руското военно министерство сочи, че между 9:00 часа и 14:00 часа на 17 май са свалени още 42 украински далекобойни дрона.

Още: Москва и Крим: ВИДЕА какво поразиха украинските дронове

Украински отговор на руския терор от 13-14 май

"Нашите отговори на удължаването на войната от страна на Русия и атаките ѝ срещу нашите градове и общности са напълно оправдани. Този път украинските санкции с голям обсег достигнаха Московска област и ние ясно казваме на руснаците - тяхната държава трябва да прекрати войната си. Украинските производители на дронове и ракети продължават работата си. Благодарен съм на Службата за сигурност на Украйна и на всички отбранителни сили на Украйна за тяхната прецизност. Разстоянието от държавната граница на Украйна е над 500 км. Концентрацията на руска противовъздушна отбрана в Московска област е най-висока. Но ние я преодоляваме. Слава на Украйна", коментира украинският президент Володимир Зеленски в официалния си профил във Facebook - ОЩЕ: Цял блок в Киев е сринат, след като Русия пак засипа с ракети Украйна (ВИДЕО)*

Също там той уточни: "Тази седмица (11-17 май) руснаците изстреляха срещу Украйна над 3170 ударни дрона, над 1300 управляеми авиобомби и 74 ракети от различни типове, повечето от които балистични. Имаше много удари по жилищни сгради и друга гражданска инфраструктура. За съжаление, 52 души бяха убити в резултат на атаките. Моите съболезнования на техните семейства и близки. Други 346 души бяха ранени, включително 22 деца", добави Зеленски, с уточнение, че неговата голяма цел, както и на Украйна, е тя да бъде независима от чужда помощ за своята ПВО - затова сътрудничеството с Европа е жизненоважно:

"Москва отсега нататък никога няма да спи. Еднопосочният абонамент за спокоен живот в предградията е отменен. Лукашенко, виж перспективите" - това са предупреждения, отправени от майор Роберт Бровди в официалния му канал в Телеграм. Бровди, известен с позивната си "Мадяр", е командващ Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Неговите думи касаят нещо много ключово за войната досега - че Москва и Санкт Петербург не я усещаха толкова силно. Бровди е в списъка с приоритетни цели на Путинова Русия - ОЩЕ: Човекът, който истински изплаши Путин: ТОП цел за Кремъл след Зеленски