Защо САЩ спряха "Проект Свобода": Говори Марко Рубио (ВИДЕО)

18 май 2026, 0:30 часа 549 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Държавният секретар Марко Рубио разкри защо Съединените щати са спрели т.нар. „Проект Свобода“, целящ отварянето със сила на Ормузкия проток. „Проект Свобода“ беше спрян по искане на Пакистан. Пакистанците казаха: „Ако вие спрете Проект Свобода, мислим, че ще успеем да постигнем споразумение.“ Продължихме и се съгласихме да го спрем“, обясни в интервю Марко Рубио.

Същевременно стана ясно, че Доналд Тръмп все още вярва, че Иран иска сделка. Той обаче е предупредил Техеран, че трябва бързо да представи по-силно предложение или ще се сблъска с тежки военни действия от страна на САЩ. Това съобщи журналистът и политически анализатор на CNN Барак Равид.

Доналд Тръмп Марко Рубио война Иран Проект Свобода
Елин Димитров Редактор
