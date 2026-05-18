Защо САЩ спряха "Проект Свобода": Говори Марко Рубио (ВИДЕО)

Държавният секретар Марко Рубио разкри защо Съединените щати са спрели т.нар. „Проект Свобода“, целящ отварянето със сила на Ормузкия проток. „Проект Свобода“ беше спрян по искане на Пакистан. Пакистанците казаха: „Ако вие спрете Проект Свобода, мислим, че ще успеем да постигнем споразумение.“ Продължихме и се съгласихме да го спрем“, обясни в интервю Марко Рубио.
The reason why Project Freedom stopped was at the request of Pakistan. The Pakistanis said, “If you guys stop Project Freedom, we think we can get to a deal.”
Същевременно стана ясно, че Доналд Тръмп все още вярва, че Иран иска сделка. Той обаче е предупредил Техеран, че трябва бързо да представи по-силно предложение или ще се сблъска с тежки военни действия от страна на САЩ. Това съобщи журналистът и политически анализатор на CNN Барак Равид.
