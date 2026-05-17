Два изтребителя се сблъскаха във въздуха на авиошоу в САЩ (ВИДЕО)

Два американски изтребителя F/A-18 се сблъскаха във въздуха по време на изпълнение на въздушно шоу в Айдахо, САЩ.
WATCH: Two US Navy F/A-18 fighter jets collided mid-air while performing at an air show in Idaho.— Clash Report (@clashreport) May 17, 2026
All pilots ejected and were seen descending safely under parachutes. pic.twitter.com/nExUeTY84q
Всички пилоти са успели да катапултират навреме и са видени да се приземяват невредими с парашути. За момента няма повече подробности за инцидента.
