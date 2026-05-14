Как Радев отговаря на очакванията на хората? Анализ на Павел Вълчев (ВИДЕО)

Това, което се вижда от първите стъпки на "Прогресивна България", е, че се търси отговор на обществените очаквания. Това заяви в предаването "Студио Actualno" Павел Вълчев от "Алфа Рисърч", коментирайки темите от политическия дневен ред.

Вълчев посочи, че въпросите, които вълнуват хората, са свързани с жизнения стандарт и покупателната способност. Вторият въпрос е свързан със съдебната система. "Това управление има много ясен график, в който са начертани стъпките за действие. Тези стъпки отговарят на обществените очаквания и проблеми. Третото е, че бързо се случват нещата. Идеята е, че вече има конкретни действия, които да решат проблемите", подчерта Павел Вълчев.

Според него "Прогресивна България" демонстрира едно видимо желание да се отговори на обществените очаквания и най-наболелите проблеми.

Ние видяхме през екзитпола в изборния ден и изследванията преди това - имаме преливане в "Прогресивна България" от всички партии. Това важи за всички играчи, включително за ДПС на Пеевски. Сега опасностите са свързани с това как да се отговори на обществените очаквания на толкова широк спектър от гласоподаватели, които са откровено противоречиви, подчерта още Павел Вълчев.

