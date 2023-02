Руснаците атакуват: Ето какво е подготвено, за да превземат Донбас (ВИДЕО)

В снимки: 1000 унищожени руски танка в Украйна, 273 украински

Офанзивата се очаква от украинското военно командване съвсем скоро, а в дневния си доклад американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) дава категорична оценка, че инициативата във войната вече е на руска страна и че новата голяма руска офанзива е започнала през Луганска област. От ISW обаче уточняват, че досега украинците успешно се справят с това да удържат руските сили, но и че не всичко, с което разполага Руската федерация, е хвърлено в атаката. Въпреки това, американските специалисти изрично заявяват, че няма абсолютно никаква гаранция за руски успех и че руската атака може да свърши бързо още при линията Сватово – Кремена. Ако това се случи, тогава ще има удобен шанс за украинска контраатака, още повече, че вече ще започнат да идват обещаните стотици западни танкове: "Нищо не е изключено": Ще изпрати ли Великобритания изтребители на Украйна? (ВИДЕО)

За да подсили бойната мощ на Русия, руският премиер Михаил Мишустин заяви, че руската държава ще даде пари на инвестиционни проекти, които (могат да) модернизират руския военно-промишлен комплекс. Ще се удължи и помощта за всички предприятия, които помагат на руската армия – чрез удължаване на по-хубави условия за наем на държавна земя и сгради.

Развитието на военните действия в Украйна

Ukrainian BTR-4 covers Ukrainian assault groups with fire from 30 mm guns that enter the area after artillery shelling. pic.twitter.com/qKhvIHNDok — Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023

(КАРТА) В Луганска област, най-активните боеве са при Кремена, където руснаците опитват да осъществят успешна атака срещу украинските позиции, с цел постепенното им изтласкване и разкъсване на украинските линии, за да има пробив чак до Лиман – градът, който украинците си върнаха през септември, 2022 година. Засега обаче няма някакъв особен руски напредък – в сутрешната сводка на Генералния щаб на украинската армия отново е посочена Билохоривка (10 километра южно от Кремена) като място, което украинците удържат. Билохоривка се намира на река Северски Донец и е позиция, която позволява по-бързо преминаване на реката. Руснаците се целят и в украински позиции по река Жребец, която тече почти успоредно на линията Сватово – Кремена. Увеличават се руските войници към Сватово и Дворичина, с цел да има атака и към Купянск – също град, който украинците си върнаха през септември, 2022 година. Но значителен напредък няма – анализ на цялата ситуация на фронта, включително за Купянск, направи и бившият военен министър на т.нар. ДНР Игор Гиркин (Игор Стрелков). Показателно е как той започва анализа си: "Въпреки шумното победно крещене на пропагандата в Интернет, ситуацията на фронта в Донецка не се променя значително". Че по направлението към Купянск и в Луганска област няма руски напредък потвърждава и популярният руски телеграм канал "Рибар".

The 45th artillery brigade destroyed a Russian self-propelled howitzer and a 152 mm towed gun-howitzer D-20 (M1955) near Soledar. https://t.co/CPuhwh7bCD pic.twitter.com/XZK3gghArX — Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023

(КАРТА) По отношение на Бахмут, ситуацията остава се нажежава. От север жестоки боеве текат при Парасковивка (5 километра северно от Бахмут), като руски части са заели позиции на висок терен (10 километра северно от Бахмут) и могат да обстрелват магистрала М03 към Славянск, а украинците контраатакуват там. Има геолокализирани кадри, показващи намесата на украински танк на място, при магистрала Е40 Славянск - Бахмут – танкът разстрелва руски войници на въпросната позиция, на 2,5 километра от пътя. Идеята на руснаците е да отрежат магистралата и така да успеят да обкръжат Бахмут, като за целта обаче трябва да се отреже и украинската логистика от юг.

Mortars of 🇺🇦border guards fire at the Russian assault group in the Bakhmut. pic.twitter.com/3DS6SFLV0x — Paul Jawin (@PaulJawin) February 8, 2023

При жп гара Ступки, в северните покрайнини на Бахмут, също вече има руски позиции (геолокализирани кадри), като там текат жестоки боеве. В украинската сводка Парасковивка е посочена като място, където украинската армия удържа, а сводката на "Рибар" показва, че наистина няма руски пробив – с уточнения как "почти" станало едикакво си, например че на юг "почти" руснаците стигнали до магистрала Т0504 Костянтиновка – Часов Яр – Бахмут, важен логистичен път за защитниците на Бахмут.

Pretty crazy footage from Magyar. Ukrainian soldiers supported by a BTR-4 attack Russian forces in what is reported to be the northern suburbs of Bakhmut. pic.twitter.com/gIBlXC8j55 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 8, 2023

На юг от Бахмут украинците сочат Ивановско (5-6 километра югозапад-запад от Бахмут) като позиция, която удържат и която е важна точно за магистрала Т0504, но посочват и Часов Яр като място на битка, която са спечелили, което подсказва, че руски напредък по протежението на тази магистрала има. Руското военно министерство обаче не говори в конкретика за овладени позиции никъде по целия фронт.

При Авдеевка и Угледар (Въгледар, Вухледар) руснаците не успяват да постигнат абсолютно нищо. Специално за Авдеевка Гиркин твърди, че има тежки руски загуби. Маринка остава все така място на боеве, като отново има приповдигнат руски тон как аха-аха и ще бъде превзета – това обаче се чува периодично от 17.03.22 насам.

