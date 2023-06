Руснаците безуспешно опитаха да си върнат загубени позиции в Донецка област (ВИДЕО)

Информация за опитите да бъде върната например Макаровка даде руският пропагандист Семьон Пегов в канала си в Телеграм WarGonzo. Той пише следното: "Принудени сме да заявим, че всички победоносни изявления за Макаровка са преждевременни. (...) Противно на прогнозите, не беше възможно селото да бъде превзето до края на деня. Надяваме се, че утре нашите опити в тази посока ще се увенчаят с успех. И като цяло е време да разберем, че този участък от фронта не е толкова успешен за нас, колкото Ореховското направление. Има напредък на врага и няма да е възможно да го отречете, колкото и да наричате синята зона сива".

Руснаците са опитали да си върнат и Сторожово, но там 35-та бригада на украинската морска бригада се е справила успешно – има и видеокадри, които го потвърждават:

The 88th Separate Marine Infantry Battalion (part of the 35th Marine Brigade) repelled a Russian counterattack just south of recently liberated Storozheve. In total Russians lost 4 armored vehicles, the T-80BV was destroyed prior to this attack. Also several POWs were taken. pic.twitter.com/2erjndNRmq