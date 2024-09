Руснаците се самобомбардираха: ВВС взриви база на сухопътните сили в Донецка област (ВИДЕО)

Нагледните примери, при това с видеокадри, как руската армия унищожава безогледно каквото ѝ падне във войната в Украйна се попълниха с още един през последното денонощие.

Руските ВВС бомбардираха база на руската армия в село Доломитно, близо до Бахмут (Краматорското направление) - видеокадри от случилото се обикалят социалните мрежи. Ударът е с авиобомба, а обектът е на около 15 километра от активната фронтова линия: Планът на Зеленски за победа: Първа положителна реакция от САЩ (ОБЗОР - ВИДЕО)

При Часов Яр, където са основните боеве в Краматорското направление, информацията в сводката на украинския генщаб потвърждава данни от ден-два назад, че има руски щурмови групи, преминали канала "Северски Донец – Донбас" на южния фланг, при Ступочки, но поне засега никой по-известен руски или украински източник не съобщава за голямо руско предмостие, което да срине цялата украинска отбрана по линията на канала. През последното денонощие в Краматорското направление е имало 10 руски пехотни атаки.

