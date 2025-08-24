Директор в ЦСКА показа различно лице от предшественика си! Говори след тежка загуба и застана зад Керкез

Спортният директор на ЦСКА - Бойко Величков, застана пред медиите след загубата от ЦСКА 1948 в двубой от шестия кръг на Първа лига. С това си действие специалистът се отличи в сравнение с предшественика си Пауло Нога, който не говореше след срещи на "армейците". В своето изказване бившият футболист на "червените" изрази пълната си подкрепа за старши треньора Душан Керкез и призна, че тимът има нужда от много повече качество на всички нива.

Бойко Величков: Всичко освен резултати на терена е празни приказки

„Ситуацията е трудна, така че най-нормалното нещо е всички да чакат път нагоре. За съжаление, днес не успяхме да направим една крачка, която да определим като рестарт, от гледна точка на мача, разбира се. Ние сме далеч от мисълта, че сме на необходимото ниво във всеки един аспект. Всеки, който твърди такова нещо, лъже“, започна Величков след загубата на ЦСКА от ЦСКА 1948.

„Имаме нужда от много повече качество на всички нива. Като индивидуален потенциал, като отборна игра. Това, което днес може би бе малка позитивна нотка, че отборът бе по-различен от гледна точка на желание. Керкез е треньор на ЦСКА и на този етап всичко друго от подкрепа за отбора не е уместно. Не бива с лека ръка да се хвърля цялата вина върху него“, добави той.

„Най-добрият отговор на тези хора е представянето на терена, всичко друго е празни приказки, предполагам са се наслушали на лозунги, нямат нужда от такива и няма да ги чуят от моята уста. Всичко освен резултати на терена е празни приказки“, гласеше мнението на спортния директор относно феновете, събрали се пред стадиона и искащи обяснения.

„Днес играхме с двама нападатели, доказани играчи, които намериха място заедно. Отборът има нужда от повече качество и трябва да се подобряваме. Кошмар е наистина, от гледна точка на това, което преживяха всички. Видях в съблекалнята, има едно огромно разочарование от крайния резултат“, завърши Бойко Величков.

ОЩЕ: Керкез след болезнената загуба: Това бе най-добрият мач на моя ЦСКА! Чувствам напрежение, но трябва време