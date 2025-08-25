Три спасени мачбола в 1/2-финал, продължил 2 дни: Епичната битка на поколенията за трона на US Open

"Пас към миналото" е спортна рубрика на Actualno.com, в която връщаме лентата назад, за да ви разказваме интересни спортни истории от миналото.

Средата на 80-те години на миналия век принадлежи на Мартина Навратилова и тя не смята да позволи на една тийнейджърка да я измести от трона. Родената в Чехия тенисистка пристигна на US Open през 1986 г. с 14 титли от Големия шлем на сингъл при жените, като беше спечелила 20 от последните си 21 мача в Ню Йорк. 29-годишната Навратилова беше достигнала до финала в 11 от последните 12 турнира от Големия шлем и 10 години нямаше по-ниско класиране от четвъртия кръг в нито един "мейджър" турнир.

Денят, в който се роди "наследницата" на Мартина Навратилова

Тук в картинката идва Щефи Граф - талантлива 17-годишна девойка от Западна Германия, която само два пъти в кариерата си до момента е стигала до втората седмица на "мейджър" турнир и която печели първия си мач в основната схема в Големия шлем едва предишното лято. Тогава тя изненадващо стига до 1/2-финалите, където среща "нейно величество" Навратилова и отпада след 2:6, 3:6. Това сякаш е началото на процъфтяването на германката.

С всяка следваща седмица, на всеки турнир, тя става все по-силна и по-способна и на 17-годишна възраст се превръща във водеща сила в женския тенис тур. И така, 12 месеца по-късно, на корта в Ню Йорк излиза една подобрена, по-уверена Граф, която в крайна сметка дава на Навратилова битка за вековете в най-вълнуващия двубой на турнира през 1986 г. Двете се срещат на три пъти в периода между двата американски полуфинала, като чехкинята печели първите два мача, а Граф триумфира в последната им среща преди US Open.

Навратилова влезе в срещата като абсолютна фаворитка

При достигането си до 1/2-финала Навратилова не бе загубила нито сет, като сравнително лесно отстрани поставени състезателки като Габриела Сабатини и Пам Шрайвър. И след като набързо премина през откриващия сет на мача си срещу Граф с 6:1, изглеждаше, че историята ще се повтори. Но заради упоритата германка и забавянето на дъжда мачът щеше да се обърне с главата надолу. В крайна сметка Навратилова трябваше да спасява три мачбола! Ето как се развиха събитията в този велик 1/2-финал, който беше като битка за титлата.

1/2-финал като за финал, продължил два дни

1/2-финалът между Навратилова и Граф започна в петък следобед, но играта беше прекъсната заради дъжд 19 минути след началото на първия сет. Чехкинята, по-властна от всякога, спечели първия гейм на мача точно за една минута. Тя водеше с 4:1 и сервираше при 15:30, когато дъждът спря играта. В събота следобед, когато мачът бе подновен, на корта излезе нова Граф. Увереността ѝ се беше върнала.

Ето как протече срещата

Граф отстъпи първия сет на Навратилова, а след това се зае с работата си във втория. Това, което тя правеше, беше да разкъса бронята на чехкинята в най-дебелата ѝ част - играта ѝ на мрежата. Навратилова направи пет форхенда и пет бекхенда в мрежата във втория сет - твърде много грешки срещу Граф, която спечели тайбрека със 7:3.

Третият сет започна добре за Навратилова - тя проби Граф в първия гейм и задържа подаването си за 2:0. Но Граф, която обикновено е спокойна тенисистка, започна да се надъхва след точките, да размахва юмруци и да кима уверено с глава. Навратилова поведе с 6:1, 6:7, 4:2. На два пъти тя беше на точка от това да сервира за мача, преди Граф да се пребори от 30-40, за да удържи в седмия гейм на последния сет и отново да спаси точка за пробив при 4:4. Именно тогава дойде кулминацията на срещата.

По това време публиката от 20 833 души на стадион "Луис Армстронг" вече се радваше на тази тийнейджърка, която не отстъпваше на величието. Двете състезателки задържаха подаването си, за да се стигне до нов тайбрек. Навратилова имаше причина да се страхува от тайбрека. Тя бе с баланс 3-9 в тайбреците на US Open и споменът за загубата ѝ на финала през 1981 г. тук от Трейси Остин още беше ярък.

Граф не беше тук да загуби

В онази събота обаче не се случи така. Навратилова си обеща, че "ще се спусне със замах". Разбираемо чувство от страна на професионалист с 11-годишен стаж в тура. Но забележителното беше да се наблюдава как Граф отвръща на удара със същия хъс. Германката удържа два мачпойнта и се спря на един от тях. Когато Навратилова сервираше при 7:7 в тайбрека, германката нанесе бекхенд удар, който прелетя покрай Навратилова. Граф, усещайки победата, изкрещя. Мачбол!

Тя сервираше за следващата точка, но заби в мрежата бекхенд, предназначен да прехвърли Навратилова. Оттам затвори мрежата на сервис и видя как Навратилова сервира за мача с ас, спечелвайки тайбрека с 10:8. Това беше вълнуващо и впечатляващо шоу, но Граф беше дълбоко разочарована, че е загубила.

След като стисна ръката на Граф, Навратилова я потупа веднъж по гърба и сви рамене. Тя размаха няколко пъти юмруци във въздуха и вдигна двете си ръце над главата. Това беше битка, която тя спечели. Чехкинята свали очилата си и погледна към небето, като си пое дълбоко дъх. След това събра ръцете си в поза, наподобяваща молитва, и изрече "благодаря". Заплахата е предотвратена. Навратилова спечели титлата на следващия ден, побеждавайки Елена Сукова с 6:3, 6:2. По този начин тя стана единствената жена, която някога е печелила US Open, след като е спасила мачбол... и то три.

Това беше началото на ерата на Щефи Граф

Скоро Граф навършва пълнолетие в момент, в който с постепенния упадък на Крис Евърт Лойд и 30-ия рожден ден следващия месец на действащата кралица Мартина Навратилова, спортът е в търсене на наследница. И изглежда го намери в нея. Щефи граф печели първата си титла на сингъл при жените от Големия шлем през следващата година на Ролан Гарос, преди да достигне първия си финал на US Open. Германката триумфира в Ню Йорк през 1988 г., добавяйки и "Златния шлем" в колекцията си (печели всички "мейджър" турнири в една година). Струва си да отбележим, че печели следващите 8 от 13 сблъсъка срещу Навратилова.

Излишно е да продължаваме с историята на Граф. Тя завършва кариерата си с 22 титли от Големия шлем. През 1988 година, когато триумфира на всички "мейджър" турнири, тя спечелва и два златни медала от Олимпийските игри в Сеул. По този начин тя става първият и единствен тенисист (мъж или жена), който печели "Златен шлем" и олимпийска титла в рамките на една и съща календарна година. Неслучайно днес Щефи Граф е определяна от мнозина за най-великата тенисистка на всички времена.

Автор: Дария Александрова

