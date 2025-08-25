Заради членството в ЕС: Зеленски засегна болезнено Унгария, Будапеща побесня (ВИДЕО)

Украйна и Унгария влязоха в пореден дипломатически сблъсък, след като през август вече на два пъти украински дронове и ракети поразиха обекти на руския петролопровод "Дружба". Ударите бяха насочени в тази част на съоръжението, която доставя руски суров петрол за Унгария и Словакия - потокът от руски петрол към Германия не беше засегнат. Доставки има, въпреки че ЕС взе решение да спре вноса на руски петрол през тръбопроводи от началото на 2025 година.

Вчера, когато Украйна отбеляза своя ден на независимостта, на украинския президент Володимир Зеленски беше зададен следният въпрос: Има ли сега Киев по-голямо влияние върху Унгария по въпроса с ветото на Будапеща по отношение на украинския напредък за влизане в ЕС, след като Зеленски лично се срещна с американския президент Доналд Тръмп и след ударите по "Дружба". Отговорът на Зеленски беше многозначителен, при това цитиран в цялост от руския опозиционен информационен телеграм канал ASTRA: "Винаги сме подкрепяли приятелските отношения между Украйна и Унгария. Сега основанията за приятелски отношения зависят от унгарската позиция".

🤭 Zelensky, barely holding back laughter, commented on the strikes on the “Druzhba” oil pipeline



“We have always supported friendship between Ukraine and Hungary. Now the existence of this friendship depends on Hungary’s position”🇭🇺



This was his reply to the question of… pic.twitter.com/5Ti3WhRVMA — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2025

Светкавичен унгарски отговор

Моментално унгарският външен министър Петер Сиярто използва социалната мрежа "Х", за да отговори на думите на Зеленски. Той го обвини, че използва националния празник на Украйна, "за да заплаши Унгария".

"Ние категорично отхвърляме сплашването на украинския президент. Считаме суверенитета и териториалната цялост за фундаментални ценности на международната политика. Ето защо уважаваме суверенитета и териториалната цялост на всяка държава и очакваме същото в замяна. През последните дни Украйна извърши сериозни атаки срещу нашите енергийни системи (ударите бяха на руска територия и по руска инфраструктура). Атака срещу енергийната сигурност е атака срещу суверенитета. Война, в която Унгария няма нищо общо, никога не може да оправдае нарушаването на нашия суверенитет. Призоваваме Зеленски да спре да заплашва Унгария и да сложи край на безразсъдните атаки срещу нашата енергийна сигурност!", написа Сиярто.

По-рано Сиярто съобщи, че доставките на петрол за Унгария отново са временно спрени след втората украинска въздушна атака срещу петролопровода "Дружба". Сиярто каза, че този път ударът е по-сериозен и доставки може да няма поне 5 дни.

⚡️ Hungary’s FM urged Zelensky to stop threatening Budapest



Peter Szijjarto accused him of using Ukraine’s national holiday to issue threats.



He also called for an end to attacks on Hungary’s energy security 🇭🇺 https://t.co/ObxSEDnnFS pic.twitter.com/5VqPNowPU9 — NEXTA (@nexta_tv) August 24, 2025

Украйна не остана длъжна

След като Сиярто се изказа в социалните мрежи, украинският външен министър Андрий Сибиха стори същото. Той написа следното в профила си в "Х":

"Ще отговоря по унгарски маниер. Не е нужно да казвате на украинския президент какво да прави или казва и кога. Той е президент на Украйна, а не на Унгария. Енергийната сигурност на Унгария е във вашите ръце. Диверсифицирайте и станете независими от Русия, както останалата част от Европа".

I will reply in a Hungarian manner.



You don’t need to tell the Ukrainian President what to do or say, and when. He is the President of Ukraine, not Hungary.



Hungary’s energy security is in your own hands. Diversify and become independent from Russia, like the rest of Europe. https://t.co/G0JPu5xYHo — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) August 24, 2025

