Руски туристи в неволя: Заради дронове вместо в Санкт Петербург кацат в Естония

Рано тази сутрин, 24 август, самолет с руски туристи, който трябвало да кацне в Санкт Петербург, е бил отклонен и се наложило да извърши аварийно кацане в естонската столица Талин. Причината - летище "Пулково" във втория по големина руски град отново било затворено за полети заради атака с украински дронове. В Русия взе да става ежедневие летищата в различни градове и не на последно място в двата най-важни града - Москва и Санкт Петербург, да бъдат затваряни почти през ден заради опасността от дронове, заради което пасажерите търпят много затруднения, а авиокомпаниите - сериозни загуби. Но когато нападаш съседна държава, пък и не ти стигат силите да я подчиниш вече няколко години, няма как - налага се да свикваш с мисълта, че войната лека полека се пренася и на твоя територия и ще трябва да търпиш несгоди.

Още: Напрежението между Русия и Естония расте, нова руска шпионска база срещу НАТО, в Армения крещят "фашисти" на руснаците (ВИДЕО)

Марго Холтс, ръководител "Комуникации и маркетинг" на летище Талин, е съобщила пред естонското издание Postimees, че самолетът е бил на египетската авиокомпания AlMarsia Universal Airlines и е кацнал в Талин в 5:33 ч. тази сутрин. Полетът е бил от Шарм ел-Шейх до Санкт Петербург, но е бил пренасочен заради нощната атака от украински дронове.

Чак в 11:08 ч. е било разрешено на самолета да излети за Санкт Петербург. През цялото това време не е било позволено на пътниците и екипажа да напускат самолета, посочва Холтс.

Ново руско военно учение в Балтийско море. Украйна унищожи 5-ма елитни руски водолази с морски дрон (ВИДЕО)

Заглавната снимка е илюстративна.