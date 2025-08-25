Войната в Украйна:

Мбапе е във вихъра си, а Вини Жуниор прекъсна негативна серия! Реал мачка, но със спорен гол

Реал Мадрид постигна ценен успех с 3:0 при визитата си на новака Овиедо в късния двубой от втория кръг на Ла Лига. В герой за "белия балет" се превърна френската суперзвезда Килиан Мбапе, който реализира две попадения. Първото от тях падна в 37-ата минута след асистенция на Арда Гюлер, но останаха сериозни съмнения за нарушение на Чуемени в началото на атаката. В заключителната фаза Мбапе сложи точка на спора, възползвайки се от пас на резервата Вини Жуниор. Самият бразилец също се разписа в добавеното време.

 

Джем Юмеров
