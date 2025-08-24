Взрив в детски магазин в Москва - тежко ранен е ръководител във ФСБ (ВИДЕО)

Взрив в детски магазин в руската столица Москва доведе до един убит човек и трима ранени. Сред ранените и то тежко обаче е служител на ФСБ, заемащ "ръководна позиция". Става въпрос за 55-годишния Алексей Титов - информацията е на свързвания с ФСБ руски телеграм канал ВЧК-ОГПУ.

Експлозията стана в магазин "Детски свят". Прокремълски медии писаха, че е експлодирала газова бутилка за балони. Руският следствен комитет е образувал наказателно дело. Ведомството обаче не уточни члена от Наказателния кодекс на Руската федерация, по който се води следствието.

Информацията, че Титов е пострадал, е потвърдена от съпругата му пред ВЧК-ОГПУ. Той е сериозно ранен - засегнати са краката му и е поставен в изкуствена кома. Жена му не знае дали съпругът ѝ е имал среща с някого в детския магазин - тя казва, че той може да е отишъл да обядва в сградата, където е магазинът. Чантата на Титов със служебната му карта вътре е била намерена на мястото на експлозията.

An explosion occurred in a children’s store in Moscow, leaving one dead and three injured. Among the wounded is a senior FSB officer, Oleksiy Titov, who suffered serious leg injuries and is in a medically induced coma, according to media reports. pic.twitter.com/xBeAQ3Gi8Y — WarTranslated (@wartranslated) August 24, 2025

Дали става въпрос за атентат срещу Титов или инцидент, тепърва ще се изяснява. Но видеоклип, показващ последствията от взрива, вече беше премахнат от официалния телеграм канал, който се поддържа от здравната дирекция на властите в Москва, съобщава руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA.

