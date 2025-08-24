Русия спешно внася бензин от Беларус, рекордни цени на руските бензиностанции

Заради увеличаването на броя на украинските атаки срещу руските петролни рафинерии, цените на бензина в Русия са се повишили до рекордно високо ниво, съобщава CNN. Украйна фокусира атаките си в последно време върху рафинерии, помпени станции и влакове с гориво, опитвайки се да навреди на руската военна машина и да наруши ежедневието в страната. И явно го постига, защото това лято цените на бензина по руските бензиностанции достигна рекордни нива.

Изданието е изчислило, че само през август украински дронове са атакували поне десет ключови енергийни обекта в Руската федерация. Една от целите беше огромната петролна рафинерия „Лукойл“ във Волгоград - най-голямата в Южна Русия. Тя бе поразена на 14 август и след това отново на 19 август, се посочва в статията, а руското военно министерство призна за щетите.

"Тази стратегия изглежда работи. Според украинското разузнаване, е засегнат капацитет за рафиниране на петрол, възлизащ на над 44 милиона тона продукти годишно, което надвишава 10% от капацитета на Русия", пише изданието.

Украйна също така се опитва да попречи и на износа на руски петрол. Миналата седмица украински дронове атакуваха тръбопровода „Дружба“, който доставя руски петрол на Унгария и Словакия.

Въпреки държавните субсидии, руските потребители са принудени да плащат повече на бензиностанциите. Цените на едро на бензина на борсата в Санкт Петербург са се повишили с близо 10% само този месец и с около 50% от началото на годината.

Украинското външно разузнаване заяви, че руски компании спешно купуват бензин в Беларус, за да решат проблема с вътрешния недостиг. Държавната рафинерия в Беларус, Белнефтехим, съобщи, че през последната седмица „интересът към беларуските петролни продукти на руския пазар е скочил“.

