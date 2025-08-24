Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО)

При поредна размяна на военнопленници днес от руски плен се завърна бившият кмет на Херсон Володимир Миколаенко, който бе отвлечен от руснаците на 18 април 2022 г. и държан в затворническа колония в Русия, след като отказа да сътрудничи с окупаторите. Мъжът, прекарал в руски плен три години и четири месеца е почти неузнаваем от глада и лишенията, на които е бил подложен.

През май 2022 г. Миколаенко отказа да бъде разменен в полза на друг военнопленник с тежко заболяване. От този момент нататък руснаците повече не го включваха в списъците за размяна. Днес най-после той се завърна в Украйна.

Володимир Миколаенко преди и след плен. Колаж: Actualno

Володимир Миколаенко беше кмет на Херсон от 2014 до 2020 г., участваше и в местния Евромайдан и публично се обяви срещу проруските провокации в града.