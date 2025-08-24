Войната в Украйна:

Неузнаваем от глад: Освободиха от плен похитения кмет на Херсон, отказал да сътрудничи на руснаците (ВИДЕО)

24 август 2025, 23:14 часа 957 прочитания 0 коментара

При поредна размяна на военнопленници днес от руски плен се завърна бившият кмет на Херсон Володимир Миколаенко, който бе отвлечен от руснаците на 18 април 2022 г. и държан в затворническа колония в Русия, след като отказа да сътрудничи с окупаторите. Мъжът, прекарал в руски плен три години и четири месеца е почти неузнаваем от глада и лишенията, на които е бил подложен.

През май 2022 г. Миколаенко отказа да бъде разменен в полза на друг военнопленник с тежко заболяване. От този момент нататък руснаците повече не го включваха в списъците за размяна. Днес най-после той се завърна в Украйна.

Володимир Миколаенко преди и след плен. Колаж: Actualno

Още: Всички са в лошо състояние: Украйна си върна още 84 пленници (СНИМКИ)

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Володимир Миколаенко беше кмет на Херсон от 2014 до 2020 г., участваше и в местния Евромайдан и публично се обяви срещу проруските провокации в града.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
кмет война Украйна Херсон украински военнопленници
