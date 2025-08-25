"Използваме свои оръжия с голям обсег (за удари по цели на руска територия) - напоследък не сме обсъждали такива въпроси със САЩ. Преди говорехме за това (да бъде получено разрешение да се ползват американски оръжия), днес дори не си спомняме за този въпрос". Така украинският президент Володимир Зеленски отговори на въпрос има ли отново забрана от страна на САЩ за Украйна да използва американски оръжия или оръжия с американски компоненти за удари на руска територия.

Зеленски коментира темата по време на пресконференция с канадския премиер Марк Карни, на която стана ясно, че Канада отпуска нов сериозен военен пакет за Украйна. Нещо повече, Зеленски показа на Карни произведени в Украйна оръжия за въздушни атаки - Още: Канадският премиер обеща: Оръжия за Украйна за 1 млрд. долара (ВИДЕО)

По-рано The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници, съобщи, че специално разработен механизъм за одобрение от САЩ е попречил на Украйна да поразява цели в Русия с американски ракети с голям обсег в продължение на няколко месеца. Два от източниците на вестника казват, че поне веднъж през този период Украйна се е опитала да използва ATACMS срещу цел в Русия, но е получила отказ. Процедурата за проверка на Пентагона за обявени цели се прилага и за използването на британските ракети Storm Shadow от Украйна, тъй като те са зависими от американски сателитни данни - Още: Чужди войници в Украйна: Турция и Китай гледат напред. "Азов" вгорчи живота на руснаците в Донбас (ОБЗОР - ВИДЕО)