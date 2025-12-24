Кабинетът подаде оставка:

С белезници в атака: ВИДЕА как войници от руския 82-ри полк са ползвани за пушечно месо

Закопчани с белезници, за да не избягат, и натоварени като добитък, за да бъдат разтоварени на определено местоположение и хвърлени в атака срещу украински позиции – това е съдбата на войници от 82-ри руски мотострелкови полк. Видеокадри какво им се случва се появиха в Телеграм - Още: "Ако не се подчинявате, ще ви застрелям": "Мотивационна" реч на руски командир (ВИДЕО)

Войниците са записали и видео, в което се оплавакт, че командирът им ги праща на сигурна смърт – да атакуват добре укрепени украински позиции. "От десет души (отиващи в атака) се връща половин", завършва посланието:

Доколко руските войници осъзнават какво биват карани да правят в Украйна е съвсем друг въпрос. Пример – заловен от 110-та украинска механизирана бригада руски войник, който признава, че участвал в "операции по разчистване". Такива операции се правели от малки групи, от по 8 войници, като групата отговаря за съответен сектор. Обикновено, такава група се дели на две по-малки групи от по 4 души, които "затварят" дадена улица от край до край, като групите вървят една срещу друга. Вземат пленници, ако са останали украински войници на съответното място:

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
