С белезници в атака: ВИДЕА как войници от руския 82-ри полк са ползвани за пушечно месо

Закопчани с белезници, за да не избягат, и натоварени като добитък, за да бъдат разтоварени на определено местоположение и хвърлени в атака срещу украински позиции – това е съдбата на войници от 82-ри руски мотострелкови полк. Видеокадри какво им се случва се появиха в Телеграм - Още: "Ако не се подчинявате, ще ви застрелям": "Мотивационна" реч на руски командир (ВИДЕО)
Russian assault troops from the 82nd Regiment are being taken to a meat-grinder assault in handcuffs so they won’t escape. pic.twitter.com/4rWvUbWGiz— WarTranslated (@wartranslated) December 24, 2025
Войниците са записали и видео, в което се оплавакт, че командирът им ги праща на сигурна смърт – да атакуват добре укрепени украински позиции. "От десет души (отиващи в атака) се връща половин", завършва посланието:
Newly deployed troops from Russia’s 82nd Motorized Rifle Regiment have released a video expressing outrage at their command. They claim they are being sent on missions with near-suicidal odds, describing positions controlled by Ukrainian forces as “fortresses” and stating that… pic.twitter.com/q9ZuyEY3HQ— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 24, 2025
Доколко руските войници осъзнават какво биват карани да правят в Украйна е съвсем друг въпрос. Пример – заловен от 110-та украинска механизирана бригада руски войник, който признава, че участвал в "операции по разчистване". Такива операции се правели от малки групи, от по 8 войници, като групата отговаря за съответен сектор. Обикновено, такава група се дели на две по-малки групи от по 4 души, които "затварят" дадена улица от край до край, като групите вървят една срещу друга. Вземат пленници, ако са останали украински войници на съответното място:
A Russian serviceman who was captured by the 110th Brigade and took part in the "clearing operations" of Ukrainian settlements appears to still not recognize himself as a war criminal or an occupier.https://t.co/lp3sugt8dS pic.twitter.com/s6IXHY4vdw— WarTranslated (@wartranslated) December 24, 2025
Още: Путин награждава бригада, купувала войници за смъртоносни щурмове на фронта в Украйна (ВИДЕО)