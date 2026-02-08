Любопитно:

Скандалът с Епстийн взе главата на шефа на кабинета на британския премиер

08 февруари 2026, 19:10 часа 163 прочитания 0 коментара
Скандалът с Епстийн взе главата на шефа на кабинета на британския премиер

Началникът на кабинета на британския премиер Киър Стармър подаде оставка заради назначаването на Питър Манделсън за посланик във Вашингтон, въпреки връзките му с осъдения в САЩ за сексуални престъпления Джефри Епстийн.

Още: Скандалът набира скорост: Стармър под натиск да разкрие документи за връзки с Епстийн

„След внимателен размисъл реших да подам оставка от правителството. Решението да бъде назначен Питър Манделсън беше погрешно. Той нанесе щети на нашата партия, на страната ни и на доверието в политиката като цяло“, заяви Морган Максуини, цитиран от Би Би Си. „Аз посъветвах министър-председателя да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет“, добави той.

Още: Стармър: Ще си остана премиер

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Великобритания Джефри Епстийн Киър Стармър Досиетата Епстийн
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес