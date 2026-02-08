2026 г.: Последен шанс за Путин да спечели по военен път – украински и руски оценки съвпадат (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия напредва с най-бавното темпо откакто започна офанзивата си през 2023 година, след като беше принудена около година преди това да се защитава, а Украйна си върна голяма част от Харковска област и град Херсон, който беше и си остава и досега единственият украински областен град, завзет от руските сили след старта на пълномащабната им инвазия на 24 февруари, 2022 година, наредена от руския диктатор Владимир Путин. Оценката за това какво правят руснаците е на Андрий Билецки, командващ Трети корпус на украинските сухопътни сили. Билецки е човекът, който създаде полка "Азов", а доброволците в него впоследствие се превърнаха в професионални войници на служба в украинската армия.

Оценката на Билецки кореспондира много точно с изчисленията на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) – ОЩЕ: Успехите на фронта са кът, компенсира се с шумно говорене: Русия с Украйна днес (ОБЗОР – ВИДЕО)

По-важното – и Билецки, точно както украинският военен експерт о.з. полковник Константин Машовец, служил в украинския генщаб, и както и украинският президент Володимир Зеленски, счита, че сега Русия се готви за последна голяма офанзива, с която да превземе изцяло Донбас т.е. да се справи с крепостния пояс и агломерацията Славянск – Краматорск. Ако през 2026 година режимът на Путин не успее с военни средства да си осигури Донбас, вече наистина може да седне на масата на преговори за мир – но Билецки не вярва, че руската армия е способна да се справи в рамките на настоящата календарна година с тази задача, макар да отчита, че с идването на пролетта и раззеленяването на природата ситуацията за офанзивни действщия ще е по-добра, ще има повече прикрития за настъпващите войници. Както мнозина украински военни, Билецки не вярва, че в момента Кремъл искрено търси мир – ОЩЕ: Нашето си е наше: Зеленски за украинските земи. Starlink също не е руски – бедствие за руската армия (ОБЗОР – ВИДЕО)

Russian forces have slowed on all fronts and are now advancing at their slowest pace since 2023, said Andrii Biletskyi, commander of the 3rd Army Corps of the Ukrainian Ground Forces. He said if Moscow sees it cannot occupy Donetsk region even in 2026, it may seek talks. #Ukraine pic.twitter.com/mRHfyVtn9x — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

"Целта чрез военни средства ДНР (Донецката народна република – непризнатото от международната общност руско сепаратистко образувание в Украйна) да бъде освободена може да отнеме време до 2027 г. или след това. Западната подкрепа за украинските въоръжени сили позволява на Киев да води активна отбрана с постоянни контраатаки (в края на абзаца – видеокадри как украински дрон успешно удря руска бронирана машина в Бахмут, който е в руски ръце от 2,5 години)", пише и руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора". В обзора си каналът недоволства, че Русия не може да води нормална търговия по морски път заради постоянните западни мерки и серия случаи на задържане и/или атаки срещу кораби, идващи или излизащи от руски пристанища. "Два майора" е категоричен – водят се преговори частни военни компании да пазят такива търговски кораби, но това е много скъпо, а "демонстративните" руски военни ескорти на някои от плавателните съдове не могат да се прилагат за всички, никоя държава в света няма толкова ресурс. А оценката за руските военни възможности е крайно интересна и от гледна точка на информацията от вчера в Reuters, че Доналд Тръмп притиска Украйна и иска и от Русия край на войната до лятото на 2026 година, като САЩ искали и бързо провеждане на президентски избори в Украйна, но Киев е казал на Белия дом, че ще трябват поне 6 месеца, за да се организира вот при условията на живот в Украйна в момента т.е. предвид липсата на каквото и да е реално примирие. Напъните на Тръмп само затвърждават очевидното – той иска да се отърве от Зеленски толкова, колкото и Путин, за да може Украйна да стане затворена страница в руска полза – ОЩЕ: Тръмп с краен срок за край на войната в Украйна: Зеленски разкри подробности

0:14 - 0:36

48.61080, 37.98486 destroyed BM-21 grad

(the whole yellow marked building got pulverized by the explosion)@UAControlMap @GeoConfirmed pic.twitter.com/RB756K5miM — imi (m) (@moklasen) February 7, 2026

Поне засега мирните преговори между Украйна и Русия, водени със САЩ като медиатор, не отбелязват някакъв съществен напредък – а Москва използва опита за покушение срещу зам.-началника на руския генщаб генерал-лейтенант Владимир Алексеев като поредно оправдание, че Украйна е виновна преговорите да не напредват. В свой материал обаче The Washington Post прилага аргументи, че е възможно покушението да не е изобщо свързано с Киев. Припомня се, че именно на Алексеев се приписват думите "вземето го, вземете го", след като през лятото на 2023 година покойният вече руски олигарх Евгений Пригожин тръгна на бунт с частната си военна компания "Вагнер" и поиска началника на руския генщаб генерал Валерий Герасимов да му бъде предаден. Отделно има спекулации, че Алексеев е изгирал роля в ареста на Тимур Иванов, бившия заместник на бившия руски военен министър Сергей Шойгу. Съответно, не бива да се пренебрегва вариант, че сега покушението е отмъщение тип "вътрешнопартийна работа". Иначе РенТВ и ТАСС вече съобщиха, че Алексеев е оцелял след покушението, макар да е получил три куршума в гърдите и се намира извън опасност. Руският военнопропаганден телеграм канал „Рибар“, създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, обобщава и друга информация в руските медии – че в Дубай е арестуван заподозрян за покушението. Името му е Любомир Кобра, 66-годишен украинец, родом от Тернополска област. Арестуван е негов съучастник – Виктор Васин, също на 66 години, а друга заподозряна – Зинаида Серебрицкая, на 55 години, е успяла да избяга в Украйна. Възрастовите характеристики на заподозрените са впечатляващи. "Кадри, разпространени от ФСБ, показват как убиецът, след опита за покушение, хвърля оръжието в снежна преспа и бяга с градския транспорт", добавя "Рибар". Видеокадрите са впечатляващи – защото дори нетрениран поглед лесно може да види как са отрязвани така, че да отговарят на писменото описание:

Z-канали вече съобщават, че има начини да се заобикалят новите ограничения за ползване на сателитната услуга Starlink, които бяха въведени в тясно сътрудничество между украинските власти и SpaceX на Илон Мъск, която предоставя услугата. Един от начините е чрез ползване на доверени украински профили, които са преминали проверка пред украинското министерство на информационните технологии и дигитализацията. Имало начини и чрез използване на прокси. Руският военен кореспондент Владимир Романов обаче предупреждава с остър тон да не се говори какви точно са начините, защото така само се улеснява противодействие срещу тях. Но украинският военен канал "Офицер" казва, че системата в Украйна вече е ефикасна – знае се точно кой може да ползва даден Starlink терминал. Съответно, ще има предатели или такива, които не внимават за злоупотреби, обаче те лесно ще бъдат установени. "Тази шепа Starlink-ове с продължителност на работа от няколко дни/седмици няма да донесе никаква полза на руснаците и няма да промени ситуацията, защото връзката трябва да е навсякъде", уточнява каналът. Колко много руснаците се нуждаят за военните си действия от Starlink подсказва това видео – както и заключението на "Два майора", че руските военни нямат всеобхватна алтернатива на Starlink:

A Russian occupier and his dead Starlink terminal – in miniature. pic.twitter.com/KL8iTLODWZ — WarTranslated (@wartranslated) February 7, 2026

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Като признак именно на оценките на украински военни експерти, че Русия с всички сили ще опита да превземе изцяло Донбас през 2026 година може да се чете дневната статистика на украинския генщаб за интензивността на сухопътните военни действия в Украйна. На 7 февруари са станали цели 294 бойни сблъсъка спрямо 153 на 6 февруари. Това е третото най-високо число от началото на пълномащабната война. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 227 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 20 по-малко на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 2778 изстреляни снаряда, като това е с около 440 по-малко за денонощие. Руската армия е използвала 3663 FPV дрона, което е с около 3000 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб. Информацията за дроновете подсказва, че не всичко със Starlink за руската армия е безметежно.

Най-горещото направление пак е Покровското – 64 спрени руски пехотни атаки има там за последните 24 часа съгласно официалните украински данни. В района на Гуляйполе, Запорожка област, е имало само 15 руски пехотни атаки (ВИДЕО, 18+). Дори в западната част на Запорожка област е имало двуцифрен брой руски пехотни атаки за 24 часа – 11 в Ореховското направление. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк за Константиновка, са станали 28 руски пехотни атаки. 20 са били руските пехотни атаки в Лиманското направление, а 13 – в съседното от север Купянско направление, като руското военно министерство се хвали, че на север от Купянск, в направлението към Велики Бурлук, е превзето село Чугуневка, обаче още няма геолокализирани видеокадри за потвърждение. За сметка на това в северозападната част на Купянск е заснета и има видеокадри от украинска операция с дронове срива остатъците от къща върху малка руска щурмува група, опитваща се да опазва последните руски позиции в самия Купянск. От юг, в Славянското направление е имало 11 руски пехотни атаки - "Рибар" казва в обзора си, че руснаците завладели село Бондарно, като така повтаря информация на руското военно министерство. По границата между Русия и Украйна между Белгородска и Харковска област, в района на град Вовчанск, са извършени 18 руски пехотни атаки. Още 11 е имало в пограничния район на област Суми и Курска област.

Ukrainian aviation carried out airstrikes against Russian infantry in Zaporizhzhia region using GBU-39 precision munitions. The strikes targeted concentrations of hostile troops. #Ukraine pic.twitter.com/QyL93ki3gP — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

ОЩЕ: Путин не спира да живее с ултиматумите от 2022 г. въпреки 1,2 млн. военни жертви. Накъде за Русия след мисия "Гуляйполе"? (ОБЗОР-ВИДЕО)

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 101 далекобойни дрона по цели в Украйна, като 70 от тях са били клас "Шахед". Свалени са 69 – на 13 места в Украйна са регистрирани удари от преодолелите украинската ПВО руски безпилотни летателни системи. В Одеса е ударено промишлено предприятие, съобщава украинската спешна служба, като уточнява, че няма пострадали хора, без да казва кое е предприятието. В Краматорск обаче е загинал 1 човек, ранени са още двама, а общо 7 жилищни блока са претърпели щети от руски обстрел, по данни на ръководителя на военновременната администрация Олександър Гончаренко, който съобщи информацията в канала си в Телеграм. В Херсон има 6 ранени и много пожари след руски обстрел с ракетни системи за залпов огън. "Предстоят бойни операции за пълно унищожаване на електропреносната мрежа на киевския режим, включително електропроводи от съседни страни", уверява "Два майора":

Същевременно руското военно министерство съобщи, че тази нощ над контролирана от руснаците територия са свалени 22 далекобойни дрона. Най-много – 11, са свалени над Брянска област. Още 6 са свалени над акваторията на Черно море, 4 – над Калужка област, която е подход за безпилотни летателни апарати към Москва и 1 над Курска област. Във Виборг, Ленинградска област, имаше взрив на ел. подстанция и съответно спиране на тока за определени места. Геолокализация на видеокадри от ранните часове на 7 февруари потвърждават успешен украински удар с дронове срещу руската петролна база в град Балашов, част от обектите на "Роснефт" – ОЩЕ: Русия ограничи работата на всички АЕЦ в Украйна, прекъсна и електропроводи с чужбина. Украйна спря тока и в Брянск (ВИДЕО)

Several settlements in the Vyborgsky District of Russia’s Leningrad region were partially cut off from electricity due to an accident at a substation. #Russia pic.twitter.com/971U647T3o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Several settlements in the Vyborgsky District of Russia’s Leningrad region were partially cut off from electricity due to an accident at a substation. #Russia pic.twitter.com/971U647T3o — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026

Explosions are reported in Novorossyisk, Russia. pic.twitter.com/eafjExU4py — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 7, 2026