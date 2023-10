С "ГАЗ"-ки от 1930 г. и лъжи за Буданов: Руски прийоми за превземане на Авдеевка (ВИДЕО)

Три са новите събития, които добавят допълнителни щрихи – на първо място, видеокадри каква техника е впрегнало руското военно командване, за да може да превземе Авдеевка. На видеокадрите се вижда колона от "полуторки" (ГАЗ-АА) – камиони, които са от 1930 година! Какво, следващото велосипеди ли ще е – такива подигравки се намират лесно в социалните мрежи, след като преди време имаше данни за опит за сформиране на доброволна кавалерийска част (с коне) от донски казаци в помощ на руската армия:

Russians went on the attack south of Avdiivka, but not with heavy armor but with simple armored trucks. Some reports state these are GAZ-AA built around the 1930's 🤷‍♂️ pic.twitter.com/RkSsIc3WNq