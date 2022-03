САЩ се страхуват от Трета световна война, спират полски изтребители за Украйна. Жертвите там растат (ВИДЕО)

Според САЩ, обаче, предоставянето на самолетите е ход с "висок риск" и може да се тълкува като ескалация на събитията, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Говорителят на Пентагона Джон Кърби съобщи, че "не подкрепяме прехвърлянето на допълнителни изтребители към украинските военновъздушни сили в момента и следователно нямаме желание да ги виждаме на наши летища". Вчера, 9 март, министърът на отбраната на САЩ Лойд Остин разговаря с полския си колега.

"Това е нещо, което няма да коментираме в момента", добави Кърби в отговор на въпрос за предложението на Полша да изпрати свои изтребители МиГ-29 в Киев през американска въздушна база в Германия.

Деветдневната руска обсада на стратегическото пристанище Мариупол в Южна Украйна доведе до смъртта на общо 1207 цивилни. Това съобщиха местните власти в града в своя Telegram канал.

"Девет дни. Девет дни блокада на Мариупол. Девет дни непрекъснати бомбардировки на цивилното население. Девет дни, половин милион души, живеещи без ток, вода, парно или комуникации. Девет дни, в които градът е откъснат от външния свят Девет дни - 1207 убити мариуполски цивилни. Девет дни геноцид над цивилното население", пише кметството.

"Никога няма да простим. Никога няма да забравим, ние се държим, ние, мариуполците", допълва кметството. Градът е подложен на ожесточени бомбардировки от руската армия. В сряда вечер беше унищожена педиатрична болница заедно с родилно отделение.

Украинското президентство потвърди тази информация: "Нямаме точната цифра, но временната цифра е вярна", посочиха от офиса на Зеленски.

С ключово пристанище на Азовско море, Мариупол беше дом на повече от 450 000 души преди началото на руската инвазия на 24 февруари.

През последните пет дни руснаците са напреднали с повече от 80 километра на североизточния фронт и се приближават до украинската столица Киев. Миналата събота руснаците бяха на около 80 километра по-нагоре по този път, на едно ниво с град Чернигов.

"Руските танкове са точно там, на два километра", каза украински офицер, който спира цивилно превозно средство и го кара да се обърне и да се върне обратно, предаде АФП. "Карайте на зигзаг, за да избегнете изстрелите им", съветва той шофьора.

Руските танкове също са само на няколко километра от града на северозапад.

В околните села има малко цивилни коли по пътя, като се движат изключително предпазливо. На задните и предните стъкла хората са залепили ръкописни табелки с надпис: "Деца", с надеждата, че това ще ги предпази от руски бомбардировки.

