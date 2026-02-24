Лайфстайл:

Украйна удари газопреносен възел в Белгородска област, ранени след руска атака по Запорожие (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 1:40 часа 310 прочитания 0 коментара
Украйна удари газопреносен възел в Белгородска област, ранени след руска атака по Запорожие (ВИДЕО)

Украйна порази съоръжение от енергийната инфраструктура на Русия. Съобщава се, че е възникнал огромен пожар в газопреносен възел в Борисовка, Белгородска област. Огънят е възникнал след атака с дронове.

Русия пък удари обект в Заположие. При нападението са били ранени трима души, сред които и дете. "Многофамилна къща е повредена от взривната вълна и отломките. Това са предварителните последствия от атаката на вражески безпилотни самолети в Запорожие. Има и повреди на инфраструктурни обекти. Другите последствия от атаката се установяват", съобщи началникът на областната администрация.

Елин Димитров
