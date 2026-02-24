Украйна удари газопреносен възел в Белгородска област, ранени след руска атака по Запорожие (ВИДЕО)

Украйна порази съоръжение от енергийната инфраструктура на Русия. Съобщава се, че е възникнал огромен пожар в газопреносен възел в Борисовка, Белгородска област. Огънят е възникнал след атака с дронове.

A gas distribution hub is reported to be on fire in Borisovka, Belgorod region, after a strike. Images and video show flames and smoke rising from the facility. #Russia pic.twitter.com/1jJ5k0T3eU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 23, 2026

Русия пък удари обект в Заположие. При нападението са били ранени трима души, сред които и дете. "Многофамилна къща е повредена от взривната вълна и отломките. Това са предварителните последствия от атаката на вражески безпилотни самолети в Запорожие. Има и повреди на инфраструктурни обекти. Другите последствия от атаката се установяват", съобщи началникът на областната администрация.