Политолог: Битката за властта минава през прокуратурата

Служебното правителство вече започна подготовката за предстоящите предсрочни парламентарни избори, а основните въпроси остават дали вотът ще бъде честен, и в каква форма ще се явят политическите сили. Според политолога Страхил Делийски политическата среда е силно променена от новата конституционна процедура и от действащото Народно събрание по време на кампания.

По думите му настоящият парламент в условията на предизборна ситуация на практика се превръща в инструмент на партиите за политическа атака срещу служебната власт. „Най-нормалното е партиите в Народното събрание по време на кампания да използват служебното правителство като инструмент за правене на кампания. Цялата логика на парламента се подменя“, коментира Делийски.

Според него новият модел на служебна власт прави по-трудно разчитането къде се намира реалният център на управление. Ако в предишни години отговорът е бил ясен – президентската институция, сега картината е по-сложна. Политологът посочи, че в настоящия кабинет се вижда силно влияние на мрежи, свързани с транснационални корпоративни и консултантски среди. Именно сблъсъкът между тях и традиционния национален капитал ще определя политическите процеси.

Делийски подчерта, че фигурата на главния прокурор остава ключов инструмент за влияние върху публичната власт. По думите му борбата за този пост не е нова и още от началото на прехода прокуратурата играе централна роля в гарантирането на трансформацията на собствеността – процес, който има огромно значение за икономическите групи.

Въпреки че в правителството има технократи и експерти, политологът вижда сериозна опасност то да се дистанцира от ежедневните проблеми на хората. Сред тях той изброи галопираща инфлация; високи сметки за ток; блокирани общини без бюджет; редица социални и местни кризи.

Според него тези теми са далеч по-важни за обществото от институционалните конфликти около изборите. Делийски отбеляза, че през годините държавният глава е използвал аргументи и от двата основни икономически и политически блока – както на транснационалния, така и на националния капитал.

Според него бъдещото поведение на Радев ще покаже дали ще продължи да балансира между тях. По отношение на левицата политологът смята, че партията има възможност да възстанови позиции, ако президентът привлече протестния вот, но остави левия политически терен свободен. Условието обаче е БСП ясно да се профилира идеологически и да излезе от традиционната си роля на посредник между големия капитал и социалните групи, които претендира да защитава.

