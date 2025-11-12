Шести ден германски град е парализиран от хакерска атака

Хакери са деактивирали административната система на германския град Лудвигсхафен, вторият по големина в провинция Рейнланд-Пфалц. Кибератаката е извадила от строя интернет, телефони и имейл услуги на кметството през последните шест дни, като всички онлайн услуги остават недостъпни. Проблемите започнаха на 6 ноември, когато ИТ служители забелязали мрежови аномалии. Властите незабавно са наредили да се изключат всички системи, за да се предотврати изтичане на данни.

„Нашият ИТ отдел реагира безупречно. Нямаше изтичане на данни, данните не бяха криптирани, имаме пълен достъп до всичко и не сме получавали никакви опити за изнудване“, каза кметът на Лудвигсхафен Юта Щайнрук.

Тя отбеляза, че полицейското разследване продължава и причината за прекъсването все още не е официално установена. Междувременно жителите на града се оплакват от пълно спиране на работата на държавните ведомства.

„Дойдох да регистрирам колата си, но просто ме отпратиха“, каза шофьорът на камион Али Дал пред германския ежедневник BILD.

Според местните власти възстановяването на системата може да отнеме до две седмици. Кметът заяви, че специалисти в момента сканират ИТ инфраструктурата, за да се уверят, че заплахата е елиминирана. Градските власти не изключват възможността за целенасочена кибератака.

