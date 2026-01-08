Войната в Украйна:

Тръмп: САЩ ще нанесат много тежък удар на Иран, ако бъдат убити протестиращи (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще предприеме строги мерки срещу Иран, ако властите в страната „започнат да убиват хора“, които протестират в страната, където икономическата криза доведе до нарастващи граждански вълнения. „Уведомих ги, че ако започнат да убиват хора, което са склонни да правят по време на бунтовете си – а те имат много бунтове – ако го направят, ще ги ударим много силно“, заяви Тръмп по време на интервю с консервативния радиоводещ Хю Хюит.

Тръмп обясни, че за момента е ясно, че има загинали, но според него жертвите са вследствие на стъпкване заради масовите протести. Той бе категоричен, че режимът в Иран е бил предупреден лично от него и разбират, че ще има тежки последствия, ако прибягнат до убийствата на протестиращи. 

Масовите протести в Иран

Предупреждението идва на фона на може би най-тежката нощ на протести в Иран досега. Масовите демонстрации срещу режима на аятоласите продължават вече 11-и ден, като според различни оценки, властта е загубила контрол над поне три града в страната. Иранската информационна агенция „Фарс“, която е близка до Корпуса на гвардейците на ислямската революция, съобщи, че двама полицаи са били застреляни от въоръжени лица в югозападния град Лордеган. Видеоклипове, публикувани в социалните мрежи, показват напрегнат сблъсък между протестиращите и силите за сигурност, като на заден план се чува стрелба.

На кадри от няколко други района се вижда как силите за сигурност стрелят с оръжия и използват сълзотворен газ срещу тълпи от протестиращи, някои от които хвърлят камъни. Според базираната в САЩ информационна агенция „Активисти за човешки права“ (HRANA), протестите досега са се разпространили в 111 града и населени места във всички 31 провинции. Съобщава се, че най-малко 34 протестиращи и четирима служители по сигурността са били убити по време на безредиците, а 2200 протестиращи са били арестувани. Би Би Си Персия потвърди смъртта и самоличността на 21 души, докато иранските власти съобщиха за смъртта на петима служители по сигурността.

Протестиращи палят правителствени сгради на режима в столицата Техеран, а огромни тълпи продължават да заливат улиците на града. По непотвърдени данни, сред атакуваните е и сградата на Радиото и телевизията в Исфахан.

Елин Димитров
