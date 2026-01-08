Макрон обвини САЩ, че изоставят съюзниците си и не зачитат международните правила

Френският президент Еманюел Макрон обвини САЩ, че обръщат гръб на своите партньори. "Съединените щати са утвърдена сила, но те прогресивно се отдръпват от някои от своите съюзници и се откъсват от международните правила, които насърчаваха доскоро", каза Макрон пред посланици в Париж, цитиран от ДПА.

Великите сили са изкушени да си поделят света, обърна внимание той. "Развиваме се в свят на велики сили, където съществува истинско изкушение да се прекрои светът. Събитията от последните месеци, а понякога дори и от последните дни, само потвърждават това", каза той.

В изказването си Макрон изрично спомена Китай и Русия и предупреди, че всички области за изясняване и продължаване на сътрудничеството по въпросите от взаимен интерес отслабват.

"Има риск нашата Европа да бъде отслабена", каза той и посочи, че тя "може да се превърне в последното място, на което продължаваме да помним правилата на играта, които другите вече не спазват".

