Шойгу изби цялата украинска армия: ВИДЕА, доказващи противното

Според данни на ЦРУ, цитирани в руската версия на Wikipedia, към юли, 2022 година, украинската армия е наброявала 700 000 души, но това не са само войниците, биещи се на фронта, а цялата военна структува на Украйна. Активните войници на служба са около 215 000 души - излиза, че всички те са избити, ако вярваме на Шойгу. Дали му вярваме - с кого тогава руснаците се бият например при Авдеевка и още не са в Киев?

Още: Гражданска група с оценка за броя на загиналите украински военни в конфликта с Русия

"In total, the Ukrainian Armed Forces lost 159 thousand military personnel killed and wounded, 121 aircraft, 23 helicopters, 766 tanks, including 37 Leopards, 2348 armored vehicles, of which 50 Bradleys,"



"Unable to overcome the tactical defense, the enemy was stopped," Shoigu… pic.twitter.com/kRVMAgphiL — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 19, 2023

Примери кой търпи ужасните загуби в Украйна

Долните видеокадри показват какво се случва с руските нашественици, въпреки всички трудности пред Украйна с доставки на оръжие и редовна помощ от Запада.

На първо място - какво правят противотанковите установки Javelin срещу руска бронирана техника. Неофициалната информация е, че става въпрос за Маринка:

Още: Отново: Русия сама се издаде как лъже за украинските военни загуби (ВИДЕО)

Anti-tank crew of the 79th Air Assault Brigade, professional Javelin launchers. 40+ vehicles destroyed in total. Call sign "Gagauz". pic.twitter.com/k2d5sajqiA — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) December 18, 2023

На второ място - уникален танков дуел на бойното поле до Бахмут. Кадрите са по-стари, още от времето, когато украинската армия владееше инициативата с контраофанзивата си:

A tank battle between a Ukrainian T-64BV and a Russian T-72B3 near Bakhmut. The Russian tank gets hit and destroyed while the Ukrainian tank gets targeted from three sides with ATGM fire. Luckily it misses all three times. Footage likely somewhat older. pic.twitter.com/7Lv2Un8YWl — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2023

На трето място - ПВО защитата на Киев срещу руски дронове и ракети, осигурявана и по вода

Кимат и не вярват: Шойгу бълнува пред подчинени за свалени украински самолети (ВИДЕО)