Ще живея с вината до края на живота си: Премиерът на Валенсия подаде оставка

Премиерът на испанската автономна област Валенсия Карлос Масон обяви днес, че подава оставка - в деня, в който се отбелязва годишнината от смъртоносните наводнения, в които загинаха 229 души. "Знам, че допуснах грешки. Признавам това и ще живея с тях до края на живота си. Извиних се, ще го направя пак. Все пак никоя от тези грешки не беше с цел политически придобивки или злонамерени действия. Не знаехме, че дефилето на река Пойо прелива. Не знаехме, че има загинали до ранните часове на 30 октомври, както и че трагедията има такива мащаби и последици", заяви Масон по време на пресконференция, цитиран от испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Масон, който е член на консервативната Народна партия, заяви, че е достигнал пределите на силите си и вече няма необходимата енергия да ръководи усилията за възстановяването на областта, като призова регионалният парламент да избере нов премиер.

Отказът на Масон да подаде оставка досега предизвика масови демонстрации в автономната област от миналия октомври насам.

Масон призна, че, ако е зависило лично от него, е щял отдавна да подаде оставка, защото това е било "непоносим период" за него и семейството му.

