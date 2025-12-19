Трагедия заради зелена карта: Българин почина в арест в САЩ

Българин от Чикаго е починал в имиграционния арест в Болдуин, Мичигън. Той е бил там от септември, когато федералните агенти от имиграционната служба ICE го арестуват по време на интервюто му за зелена карта.

Какво се знае за фаталния инцидент?

Роденият в Карлово Ненко Ганчев идва в САЩ през 1995 г. като студент и остава. От 20 години е във връзка с Радка Петрова, а от близо осем са официално семейство. Той кандидатства за зелена карта в резултат на брака си с нея.

"На 23 септември ни беше интервюто и малко преди да приключи и да ни кажат дали е одобрен, федерални агенти дойдоха и взеха съпруга ми", разказва в интервю за сайта BG VOICE Радка Петрова, която е американски гражданин.

Тя няма възможност да види съпруга си след като е отведен. Ганчев има предишна заповед за депортация, която той обжалвал. Адвокатите посъветвали Радка да покаже документите за обжалването на федералните агенти, за да пуснат съпруга й, но те не пожелали.

На следващият ден имиграционната служба USCIS одобрява зелената карта на Ненко. Българинът няма криминално минало, но преди 17 години е арестуван да шофира в нетрезво състояние.

Докато бил в имиграционния арест Ненко се оплаквал само от оскъдната храна. Можел да говори всеки ден по 44 минути със съпругата си. "Но го подтискаше да седи там", казва тя.

Той бил диабетик и получавал лекарства от служителите в затвора, но не виждал опаковките, но го питали кой е лекуващият му лекар да се свържат с него за информация за лекарствата, които са му предписани.

На 15 декември вечерта Радка не успява да се чуе със съпруга си, както обикновенно. Когато на следващия ден проверява в приложението на ареста вижда, че той е със статус "освободен". Започва да звъни на адвокатите си, за да разбере дали е пуснат или депортиран. Няколко часа по-късно получава обаждане от българското генерално консулство в Чикаго, от което разбира, че съпругът ѝ е починал в ареста.

Според доклада на властите на 15 декември вечерта Ненко Ганчев е припаднал внезапно и въпреки оказаната му спешна помощ е починал. Те са изпратили тялото за аутопсия и резултатите се очакват до дни.

От 15 години Ненко Ганчев е имал малка транспортна компания, в която са работили един-двама шофьори и той. Има две деца от предишен брак. "Той помагаше много, имаше много приятели. Беше голям работохолик", казва Радка. Тя все още не може да си обясни как е възможно САЩ да се променят толкова много при настоящата администрация (на Доналд Тръмп). "Това е най-бруталното нещо, което не съм очаквала, че може да се случи в една държава, в която всичко беше толкова добре, бяхме на сигурно място, разчитахме на законите да ни пазят. Това, което се случи - аз просто съм в шок и не съм очаквала, че така може да се отнесат с хора, които не са криминално проявени. Възмутена съм от ситуацията, от реакцията. Това, което правят в момента е много страшно", разказва Радка Петрова.

Ненко Ганчев е бил арестуван като част от "Операция Мидуей Блиц" на Тръмп, която се проведе в района на Чикаго през септември. Той обаче е в списъка на 615 имигранти, за които федерален съдия разпореди освобождаване още на 15 ноември.

Според официалната информация в рамките на операцията, наречена "Операция Мидуей Блиц", са били арестувани над 3000 души. От тях обаче 615 не подлежат на задължително задържане и нямат окончателни заповеди за експулсиране, се казва в съдебното решението. Те е трябвало да бъдат освободени незабавно. На останалите задържани от тази група, стига да не представляват висок риск за обществената безопасност, трябва да бъде предоставена гаранция до обяд на 21 ноември. Съдия Кумингс заяви, че ще разреши освобождаването им срещу гаранция от 1500 долара и включването им в програмата "Алтернативи на задържането" на Имиграционната и митническа служба, която може да включва електронно наблюдение, в очакване на резултата от имиграционното производство.

Съдията нареди на правителството да идентифицира лицата, които отговарят на условията за освобождаване до обяд на 21 ноември, и спря процедурите по депортиране за тях до следващия работен ден след освобождаването им. Имиграционните власти обаче обжалват решението и затова Ненко Ганчев не е бил освободен.

Американските конгресмени Делия Рамирес (Демократическа партия, Чикаго) и Рашида Тлаиб (Демократическа партия, Детройт) излязоха със съвместно изявление, в което заявиха, че са "дълбоко загрижени" от смъртта на Ганчев. "Въпреки че ICE твърди, че той е починал от естествени причини, обстоятелствата около смъртта му все още не са ясни и знаем, че има многобройни оплаквания от членове на семейството и защитници относно нехуманните условия и неадекватната медицинска помощ в ареста в Болдуин. Ние изискваме незабавно и прозрачно разследване на обстоятелствата около смъртта на г-н Ганчев, включително разследване на сигналите от други задържани, че той е поискал медицинска помощ и не я е получил навреме, за да бъде спасен животът му".

Според законодателите това е 30-ата смърт в ареста на ICE през тази година, което я прави най-смъртоносната година от 2005 г. насам. Не всички от тези смъртни случаи са посочени на уебсайта на ICE за докладване на смъртни случаи на задържани лица. За сравнение, миналата година в имиграционния арест са починали 11 души.